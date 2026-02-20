Tarife

25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück

Autor-Bild
Von
|
Bild: KI-generiert

Der Mobilfunkanbieter Handyhelden bringt seinen 25-GB-Tarif im Telefónica-Netz ab sofort erneut auf den Markt.

Nach Angaben des Providers kostet die Allnet-Flat dauerhaft 4,99 Euro pro Monat bei einem einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar und umfasst 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde im 5G-Netz von Telefónica.

25 GB Allnet-Flat im Telefónica-Netz für 4,99 Euro

Zum Leistungsumfang zählen eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Zudem unterstützt der Tarif VoLTE und WLAN Call. Laut Handyhelden bleibt der reduzierte Monatspreis dauerhaft bestehen, unabhängig von der Laufzeit.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick

  • 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde im 5G-Netz
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Monatliche Kosten: 4,99 € dauerhaft
  • EU-Roaming inklusive
  • Monatlich kündbar
  • Einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro

Der Vertragsstart kann flexibel erfolgen, etwa im Zuge einer Rufnummernmitnahme. Ich halte den Tarif angesichts des dauerhaft niedrigen Preises für ein interessantes Angebot im Discount-Segment.

Zum 25-GB-Aktionstarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück
Weitere Neuigkeiten
Zelda Wind Waker Header
Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt
in Gaming
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität
Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
in Dienste
Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
in Firmware und OS
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität