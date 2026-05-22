Handel

Verbraucherschützer stoppen umstrittene Trinkgeld-Abfrage beim Bezahlen

Autor-Bild
Von
Google News
| 5 Kommentare
Foto: Blake Wisz / Unsplash

Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat einen Betreiber von Starbucks-Filialen wegen manipulativer Trinkgeldabfragen abgemahnt.

Immer mehr Restaurants und Cafés setzen bei Kartenzahlungen auf voreingestellte Trinkgeldempfehlungen. Laut Verbraucherzentrale Brandenburg werden dabei teils Werte von bis zu 30 Prozent vorgeschlagen, die Kunden zu höheren Zahlungen bewegen könnten. Besonders kritisch sei, wenn die Möglichkeit zum Ablehnen oder Anpassen des Trinkgelds nur schwer erkennbar ist.

In Deutschland gelten laut Verbraucherzentrale beim Restaurantbesuch fünf bis zehn Prozent Trinkgeld als üblich. Digitale Bezahlsysteme mit auffälligen Vorgaben könnten das Zahlungsverhalten jedoch beeinflussen. Verbraucher hätten weiterhin die Möglichkeit, Trinkgeld individuell festzulegen oder ganz darauf zu verzichten.

Kritik an Trinkgeldabfragen bei Kartenzahlungen

Die Verbraucherzentrale Brandenburg ging deshalb gegen die AmRest Coffee Deutschland Sp. z o.o. & Co. KG vor, die nach eigenen Angaben zahlreiche Starbucks-Filialen in Zentraleuropa betreibt.

Anlass war die Gestaltung der Kartenterminals. Dort seien nur voreingestellte Prozentwerte sichtbar gewesen, während eine direkte Ablehnung des Trinkgelds nicht eindeutig auswählbar gewesen sei. Das Unternehmen verpflichtete sich laut Verbraucherzentrale, die Darstellung künftig zu ändern.

Wichtige Hinweise für Kunden:

  • Trinkgeld bleibt freiwillig
  • Digitale Vorgaben müssen klar erkennbar sein
  • Eigene Beträge können oft angepasst werden
  • Alternativ ist Trinkgeld in bar möglich

Viele Menschen tippen bei schnellen Kartenzahlungen vermutlich unbewusst auf vorgeschlagene Beträge. Transparente Auswahlmöglichkeiten sollten deshalb selbstverständlich sein. Und die Möglichkeit zum Ablehnen beziehungsweise die Option „kein Trinkgeld“ sollte ebenso direkt und deutlich ersichtlich sein. Schließlich wirkt das System auf viele Kunden wie eine Bevormundung am Kartenterminal.

Lidl Plus bekommt neues Punktesystem

Der Discounter Lidl erweitert seine Lidl-Plus-App ab Juni um ein neues Punktesystem mit frei wählbaren Prämien. Lidl in Deutschland führt…

21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Prinz Sachsen 👋
    sagt am

    Kann zum Glück bei Barzahlung nicht passieren. Da drückt mir keiner einen Kbopf um bei Selfservice noch 25 Prozent zusätzlich abzuziehen

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu Prinz Sachsen ⇡

      Vielleicht hast du den Beitrag nicht verstanden? Es geht doch gerade darum, dass du jederzeit ablehnen kannst bei bargeldloser Zahlung und wenn das nicht gegeben ist, wirst du abgemahnt.

      Antworten
      1. Prinz Sachsen 👋
        sagt am zu Mårtiň ⇡

        Du hast schon mitbekommen wie das aktuell gehandelt wird?

        Da stehen beim bezahlen auf dem Touchscreen dann 15 25 und 35 Prozent. Zum abbrechen des TiP musst du die rote physische Taste betätigen.

        Mn macht es den Verbrauchern max. schwer kein Tipp anzuklicken.

        Bei Self Service sollte grundsätzlich Trinkgeld Verbot bestehen oder zahlst an der Tankstelle oder Aldi freiwillig Trinkgeld?

        Vapiano und Co haben das drauf und viele Cafes wo ich mir das Getränk selber holen muss.

        Antworten
        1. Mårtiň 💎
          sagt am zu Prinz Sachsen ⇡

          Zum abbrechen des TiP musst du die rote physische Taste betätigen.

          Und was genau ist daran das Problem?

          Antworten
    2. Enes ☀️
      sagt am zu Prinz Sachsen ⇡

      Sehr gut, lass dir bloß keine Mark aus der Tasche ziehen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Verbraucherschützer stoppen umstrittene Trinkgeld-Abfrage beim Bezahlen
Weitere Neuigkeiten
Dieser Anker-Kopfhörer hat ein besonderes Case
in Audio
Rockstar feiert nächsten Gaming-Meilenstein
in Gaming
Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
in Fintech
007 First Light: Launch Trailer für das neue Bond-Spiel ist da
in Gaming
Citroën: Das Comeback der Ente als Elektroauto
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6: Kein Trailer 3, kein Cover, kein Preis, es geht im „Sommer“ los
in Gaming
Sony kassiert nächstes Live-Service-Spiel ein
in Gaming
L Gruppe Presse E Bus Leipziger Verkehrsbetriebe
Bund erweitert Förderung für emissionsfreie Busflotten
in Mobilität
4 Prozent Zinsen und 120 Euro Bonus: norisbank startet neue Konto-Aktion
in Fintech
Lidl Plus bekommt neues Punktesystem
in Handel