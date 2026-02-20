TarifeUpdate

25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück – letzte Chance!

Der Mobilfunkanbieter Handyhelden bringt seinen 25-GB-Tarif im Telefónica-Netz ab sofort erneut auf den Markt.

Update · 26.02.26 · 12:13 Uhr

Der monatlich kündbare 25 GB SIM-Only Deal für 4,99 € endet morgen, am 27.02.26 um 23:59 Uhr.

Nach Angaben des Providers kostet die Allnet-Flat dauerhaft 4,99 Euro pro Monat bei einem einmaligen Anschlusspreis von 9,99 Euro. Der Tarif ist monatlich kündbar und umfasst 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde im 5G-Netz von Telefónica.

25 GB Allnet-Flat im Telefónica-Netz für 4,99 Euro

Zum Leistungsumfang zählen eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Zudem unterstützt der Tarif VoLTE und WLAN Call. Laut Handyhelden bleibt der reduzierte Monatspreis dauerhaft bestehen, unabhängig von der Laufzeit.

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick

  • 25 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde im 5G-Netz
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Monatliche Kosten: 4,99 € dauerhaft
  • EU-Roaming inklusive
  • Monatlich kündbar
  • Einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro

Der Vertragsstart kann flexibel erfolgen, etwa im Zuge einer Rufnummernmitnahme. Ich halte den Tarif angesichts des dauerhaft niedrigen Preises für ein interessantes Angebot im Discount-Segment.

