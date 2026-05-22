Rockstar feiert nächsten Gaming-Meilenstein

Viele denken bei Rockstar Games aktuell nur an GTA, verständlich, immerhin ist GTA 5 mit 230 Millionen verkauften Einheiten ein außergewöhnliches Spiel und GTA 6 kommt in diesem Jahr. Aber es gibt da noch eine extrem starke Marke im Lineup.

Red Dead Redemption 2 hat jetzt die 85 Millionen Einheiten geknackt und ist damit das dritterfolgreichste Spiel aller Zeiten (nach GTA 5 und Minecraft). Damit hat man Wii Sports abgelöst, was aber nur so beliebt war, da es damals im Lieferumfang lag.

Für mich ist Red Dead Redemption 2 eines der besten Spiele aller Zeiten, auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, weil der Anfang wirklich zäh ist. Doch die Story gehört für mich zu den besten in der Videospielgeschichte und es ist eines der wenigen Open-World-Spiele, wo das so ist (wobei ich es linear gespielt habe).

Aktuell ist RDR2 übrigens in PlayStation Plus enthalten, wenn auch weiterhin ohne PS5-Version. Diese soll noch kommen, bisher ist aber unklar, wie und wann. Finde ich heftig von Rockstar, die PS5 wird bald sechs Jahre alt. Klar, die Grafik ist noch gut genug, mir würde auch ehrlich gesagt ein Update mit 60 fps locker reichen.