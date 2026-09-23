Tarife

FYVE wertet seine Tarife kräftig auf: Das ändert sich jetzt

René Hesse
Von
FYVE (KI)

Der Mobilfunkanbieter FYVE erhöht das Datenvolumen seiner Smart-Tarife deutlich und führt WiFi Calling sowie neue Roaming-Pakete ein.

Besonders kräftig fällt das Upgrade beim günstigsten Tarif aus. Smart XS bietet für unverändert 6,95 Euro pro 30 Tage künftig 14 statt 4 GB. Das entspricht einem Plus von 250 Prozent. Die bisherigen 200 Einheiten für Telefonie und SMS ersetzt FYVE zudem durch eine Allnet-Flat.

FYVE-Tarife erhalten bis zu 50 GB Datenvolumen

Die neuen Smart-Tarife im Überblick:

Die Pakete laufen im Vodafone-Netz inklusive 5G, enthalten EU-Roaming und können alle 30 Tage gekündigt oder angepasst werden. Neu ist außerdem WiFi Calling ohne Aufpreis. Telefonate lassen sich damit bei schwachem Mobilfunkempfang über ein verfügbares WLAN führen.

Für Reisen außerhalb der EU führt FYVE zudem optionale Roaming-Pakete ein. Sie gelten unter anderem für die Schweiz, Türkei, USA, Kanada und Großbritannien sowie weitere Länder wie Ägypten, Thailand und Australien.

Ich finde vor allem das Upgrade von 4 auf 14 GB für 6,95 Euro ganz nett. Zusammen mit Allnet-Flat und WiFi Calling wird der Einstiegstarif deutlich konkurrenzfähiger, ohne dass FYVE den Preis anhebt.

Zu FYVE →

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