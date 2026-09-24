Tarife

Telefónica Deutschland stellt O2-Business-Tarife neu auf

René Hesse
Von
O2 2

Telefónica Deutschland stellt sein O2-Business-Portfolio mit fünf Tarifstufen, mehr Daten und zusätzlichen Leistungen neu auf.

Die neuen O2-Business-Mobile-Tarife reichen von XS bis XL und richten sich an unterschiedliche Nutzungsprofile. Neben zusätzlichem Datenvolumen integriert Telefónica Deutschland Leistungen für Sicherheit und die Nutzung im Ausland.

Für Geschäftsreisen gibt es in allen Tarifstufen das Datenpaket „World Select Plus“ für die mobile Datennutzung außerhalb der EU. Der Tarif L umfasst zusätzliche Leistungen für Reisen etwa in die USA, nach Kanada und in die Türkei. XL enthält zudem 2.400 Inklusivminuten für Gespräche in zahlreiche Länder.

O2 Business kombiniert Mobilfunk und Sicherheit

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • fünf Tarifstufen von XS bis XL
  • mindestens eine Multicard, bis zu drei in höheren Tarifen
  • O2 Business Webguard in allen Tarifen
  • Schutz vor Phishing, Malware und weiteren Bedrohungen
  • optional unterstützte Geräteverwaltung per Managed MDM

Der Webguard erlaubt laut Telefónica Deutschland zudem die zentrale Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien. Managed MDM soll Firmen bei der Verwaltung mobiler Endgeräte und bei DSGVO-konformen Prozessen unterstützen.

Ich finde die stärkere Verzahnung von Mobilfunk, Auslandspaketen und IT-Sicherheit sinnvoll. Gerade die inkludierten Sicherheitsfunktionen und besser kalkulierbaren Auslandsleistungen dürften für Unternehmen interessanter sein als ein reines Plus beim Datenvolumen.

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