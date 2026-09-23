Congstar legt beim Zuhause-Tarif noch einmal Bonus drauf

Congstar gewährt Neukunden bei den Zuhause-Tarifen bis zum 30. September 2026 einen zusätzlichen Bonus von bis zu 50 Euro.

Die Aktion läuft vom 23. bis 30. September und gilt für die Varianten mit 24 Monaten Laufzeit sowie die monatlich kündbaren Flex-Tarife. Der Extra-Bonus wird einmalig mit dem monatlichen Tarifpreis verrechnet.

Congstar Zuhause: Bonus richtet sich nach dem Tarif

Die Höhe hängt von der gebuchten Geschwindigkeit ab. Zusätzlich bleiben laut Congstar der Bereitstellungspreis und die Routermiete bei 0 Euro. Regulär nennt das Unternehmen dafür 50 Euro beziehungsweise 5 Euro pro Monat.

Die Extra-Boni im Überblick:

100 und 150 Mbit/s: 30 Euro

175, 250 und 300 Mbit/s: 35 Euro

600 Mbit/s: 40 Euro

1.000 Mbit/s: 50 Euro

Die Monatspreise beginnen bei 36 Euro für 100 beziehungsweise 150 Mbit/s. Für bis zu 300 Mbit/s werden 42 Euro fällig. 600 Mbit/s kosten 50 Euro und der Gigabit-Tarif 60 Euro pro Monat. Nach Unternehmensangaben sind die Preise dauerhaft um bis zu 5 Euro reduziert.

Ich finde vor allem die Kombination interessant: Der Extra-Bonus allein ist überschaubar, zusammen mit entfallender Bereitstellung und Routermiete wird die Aktion für Neukunden aber deutlich attraktiver.

Zu congstar Zuhause →

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