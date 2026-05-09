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3,5 Prozent sichern: Postbank lockt Geschäftskunden mit neuer Zinsaktion

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Postbank Zentrale

Die Postbank bietet Geschäftskunden einen Aktionszins von 3,5 Prozent p. a. für drei Monate bei Kontoeröffnung.

Die Postbank startet wieder eine zeitlich begrenzte Zinsaktion für Geschäftskunden. Wer erstmals ein Geschäftskonto in Kombination mit einem Tagesgeldkonto eröffnet, erhält laut der Bank einen Zinssatz von 3,5 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von drei Monaten.

Die Aktion ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Voraussetzung ist die Eröffnung eines Postbank Business Girokontos in einer der verfügbaren Varianten zusammen mit einem Tagesgeldkonto. Der Aktionszins gilt ab dem Zeitpunkt der gleichzeitigen Eröffnung beider Produkte.

Neue Postbank Tagesgeld-Aktion für Geschäftskunden

Wichtige Eckdaten der Aktion:

  • 3,5 Prozent p. a. Zinsen für drei Monate
  • Maximal 100.000 Euro Anlagesumme
  • Nur für Neugeld aus dem Betriebsvermögen
  • Danach 0,5 Prozent p. a. variabler Zinssatz
  • Kein Grundpreis für alle Geschäftskonten bis 31.12.26

Berücksichtigt wird während des Aktionszeitraums der jeweils aktuelle Tagesgeldsaldo. Der erhöhte Zinssatz gilt ausschließlich für Guthaben bis 100.000 Euro. Beträge darüber hinaus sowie Zeiträume nach Ablauf der drei Monate werden mit einem variablen Zinssatz von derzeit 0,5 Prozent verzinst.

Zur Postbank Business Tagesgeld-Aktion→

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