TARGOBANK erhöht Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld

Die TARGOBANK erhöht ab sofort die Zinsen für Tagesgeld und mehrere Festgeldlaufzeiten.

Die TARGOBANK hat ihre Konditionen für Tagesgeld und Festgeld angepasst. Neukunden erhalten beim Tagesgeld künftig einen Zinssatz von 2,8 Prozent. Auch beim Festgeld steigen die Zinssätze in mehreren Laufzeiten gegenüber den bisherigen Konditionen an.

Besonders deutlich fällt die Anpassung bei kürzeren und mittleren Laufzeiten aus. Beim Festgeld mit zwölf Monaten Laufzeit steigt der Zinssatz beispielsweise von bisher 2,05 Prozent auf 2,35 Prozent. Für sechs Monate werden künftig 1,90 Prozent angeboten statt zuvor 1,60 Prozent.

TARGOBANK erhöht Festgeldzinsen für verschiedene Laufzeiten

Laut der Bank gelten die neuen Zinssätze ab sofort. Für längere Laufzeiten bleiben einige Konditionen unverändert. So liegen die Zinssätze für 24 bis 72 Monate weiterhin zwischen 2,40 und 2,60 Prozent. Zusätzlich nennt die TARGOBANK für automatische Verlängerungen im Juni 2026 einen Zinssatz von 2,65 Prozent.

Neue Festgeldzinsen im Überblick:

6 Monate: 1,90 Prozent

12 Monate: 2,35 Prozent

18 Monate: 2,35 Prozent

24 Monate: 2,40 Prozent

72 Monate: 2,60 Prozent

Targobank ermöglicht einfache Onlineeröffnung

Das Tagesgeldkonto der Targobank kann auf Wunsch vollständig online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nichts weiter als ein gültiges Ausweisdokument. Auch das Festgeldkonto bei der Targobank lässt sich online eröffnen.

Als deutsche Bank ist die TARGOBANK AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (BdB) angeschlossen. Zudem existiert neben dem Einlagensicherungsfonds die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Targobank Tagesgeldkonten sind dadurch bis zu einem Betrag von 100.000 EUR je Einleger geschützt.

Zum TARGOBANK Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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