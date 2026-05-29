BMW iX3: Das kostet das neue „Einstiegsmodell“

BMW startete beim neuen iX3 direkt mit der Top-Version, baut das Portfolio jetzt aber langsam aus und reicht im Sommer ein „Einstiegsmodell“ nach. Der BMW iX3 40 ergänzt das Angebot, welches aber weiterhin nur aus zwei Versionen besteht.

Das Basismodell kommt mit einem Heckantrieb mit 235 kW (320 PS) daher, was für 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h reicht – bei 200 km/h ist Schluss. Der nutzbare Energieinhalt des Akkus beträgt von 82,6 kWh und die Reichweite 534 bis 637 km nach WLTP-Wert. Geladen wird mit bis zu 300 kW, die 800 Volt sind mit dabei.

Preis? BMW möchte 63.400 Euro haben, also knapp 10.000 Euro weniger, als beim BMW iX3 50 xDrive. Ob euch die Ausstattung reicht, müsst ihr selbst schauen, man kann, wie üblich bei einem deutschen Hersteller, viele Extras im Konfigurator auf die Liste packen. Der ist übrigens direkt online und beinhaltet jetzt beide Versionen.

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