Mobilität

BMW iX3: Das kostet das neue „Einstiegsmodell“

Autor-Bild
Von
Google News
|

BMW startete beim neuen iX3 direkt mit der Top-Version, baut das Portfolio jetzt aber langsam aus und reicht im Sommer ein „Einstiegsmodell“ nach. Der BMW iX3 40 ergänzt das Angebot, welches aber weiterhin nur aus zwei Versionen besteht.

Das Basismodell kommt mit einem Heckantrieb mit 235 kW (320 PS) daher, was für 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h reicht – bei 200 km/h ist Schluss. Der nutzbare Energieinhalt des Akkus beträgt von 82,6 kWh und die Reichweite 534 bis 637 km nach WLTP-Wert. Geladen wird mit bis zu 300 kW, die 800 Volt sind mit dabei.

Preis? BMW möchte 63.400 Euro haben, also knapp 10.000 Euro weniger, als beim BMW iX3 50 xDrive. Ob euch die Ausstattung reicht, müsst ihr selbst schauen, man kann, wie üblich bei einem deutschen Hersteller, viele Extras im Konfigurator auf die Liste packen. Der ist übrigens direkt online und beinhaltet jetzt beide Versionen.

Ferrari-Kunden sind am ersten Elektroauto interessiert

Der Ferrari Luce bekam diese Woche extrem viel Kritik und das nicht nur von den üblichen Verbrenner-Fans, die den Untergang…

29. Mai 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW iX3: Das kostet das neue „Einstiegsmodell“
Weitere Neuigkeiten
The Witcher 4: Das sagen die Entwickler zu einer „Erweiterung“
in Gaming
Karlsruhe tauscht Diesel aus: 48 E-Busse jetzt komplett im Einsatz
in Mobilität
Klarna Festgeld+ und Flexkonto: So viel Zinsen bekommst du nun
in Fintech
Amazon-Retouren über DHL-Packstation aktuell gestört
in Handel
Telefónica Deutschland beendet MMS-Dienst
in Telefónica
Xbox 2024 Header
Zukunft der Xbox: Microsoft steht vor „harten Entscheidungen“
in Gaming
Youtube
YouTube wird zur Podcast-App umgebaut
in Dienste
Volkswagen Vw Logo Id Header
Volkswagen: Lösung für ein altes VW-Werk deutet sich an
in Mobilität
Ferrari-Kunden sind am ersten Elektroauto interessiert
in Mobilität
Apple iOS 27: So sieht das neue Siri aus
in Firmware und Updates