Neues Call of Duty „Modern Warfare 4“ überrascht mit Ankündigung

Nach dem Leak zum neuen Call of Duty haben viele, inklusive mir, mit Details im Rahmen des Xbox-Events in gut einer Woche gerechnet, aber man hat Call of Duty: Modern Warfare 4 jetzt doch schon diese Woche ganz offiziell enthüllt.

Setting ist wie erwartet Korea und das Spiel erscheint am 23. Oktober. Und jetzt kommt die Überraschung, nicht nur für die Nintendo Switch 2, was sich andeutete, sondern nur für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und natürlich den PC.

Es gab zwar Gerüchte, dass Activision noch einmal die alten Konsolen mitnehmen will, man entschied sich aber dagegen und verspricht ein „neues Level“. Ich hoffe nur, als Singleplayer-Spieler, dass die Story endlich wieder passabel wird.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗