Gaming

Neues Call of Duty „Modern Warfare 4“ überrascht mit Ankündigung

Autor-Bild
Von
Google News
|

Nach dem Leak zum neuen Call of Duty haben viele, inklusive mir, mit Details im Rahmen des Xbox-Events in gut einer Woche gerechnet, aber man hat Call of Duty: Modern Warfare 4 jetzt doch schon diese Woche ganz offiziell enthüllt.

Setting ist wie erwartet Korea und das Spiel erscheint am 23. Oktober. Und jetzt kommt die Überraschung, nicht nur für die Nintendo Switch 2, was sich andeutete, sondern nur für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und natürlich den PC.

Es gab zwar Gerüchte, dass Activision noch einmal die alten Konsolen mitnehmen will, man entschied sich aber dagegen und verspricht ein „neues Level“. Ich hoffe nur, als Singleplayer-Spieler, dass die Story endlich wieder passabel wird.

The Witcher 4: Das sagen die Entwickler zu einer „Erweiterung“

CD Projekt Red überraschte diese Woche (es sei denn, man hat die Gerüchte im Vorfeld verfolgt) nach über zehn Jahren…

29. Mai 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Call of Duty „Modern Warfare 4“ überrascht mit Ankündigung
Weitere Neuigkeiten
The Witcher 4: Das sagen die Entwickler zu einer „Erweiterung“
in Gaming
BMW iX3: Das kostet das neue „Einstiegsmodell“
in Mobilität
Karlsruhe tauscht Diesel aus: 48 E-Busse jetzt komplett im Einsatz
in Mobilität
Klarna Festgeld+ und Flexkonto: So viel Zinsen bekommst du nun
in Fintech
Amazon-Retouren über DHL-Packstation aktuell gestört
in Handel
Telefónica Deutschland beendet MMS-Dienst
in Telefónica
Xbox 2024 Header
Zukunft der Xbox: Microsoft steht vor „harten Entscheidungen“
in Gaming
Youtube
YouTube wird zur Podcast-App umgebaut
in Dienste
Volkswagen Vw Logo Id Header
Volkswagen: Lösung für ein altes VW-Werk deutet sich an
in Mobilität
Ferrari-Kunden sind am ersten Elektroauto interessiert
in Mobilität