The Witcher 4: Das sagen die Entwickler zu einer „Erweiterung“

CD Projekt Red überraschte diese Woche (es sei denn, man hat die Gerüchte im Vorfeld verfolgt) nach über zehn Jahren mit einer weiteren Erweiterung für The Witcher 3. Das Spiel wird wie kaum ein anderes gepflegt, aber man sollte nicht definitiv davon ausgehen, dass das auch bei The Witchter 4 so sein wird.

Michał Nowakowski von CD Projekt Red hat sowas zwar nicht ausgeschlossen, aber es sei „schwierig“, da man wieder eine Trilogie plant und Teil 4, Teil 5 und Teil 6 in einem Zeitraum von sechs Jahren erscheinen. Die Spiele werden also schon jetzt parallel entwickelt und zusätzlich Inhalte dürften direkt im Nachfolger landen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass man zunächst die Geschichte der drei Spiele abschließen wird und sich voll darauf fokussiert, bei The Witcher 6 würde es mich aber nicht wundern, wenn es wieder viele Jahre gepflegt wird und neue Inhalte mit der Zeit kommen. Aber bis dahin ist noch viel Zeit, da dürfte es schon 2035 sein.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗