Telekom-Unlimited für unter 25 Euro? Dieser Tarif-Deal sorgt für Aufsehen

Das Unternehmen freenet bietet den Tarif Magenta Mobil M zeitweise mit unbegrenztem Datenvolumen für 24,95 Euro im Monat an.

Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Aktion für den Tarif Magenta Mobil M im Telekom-Netz. Statt der regulären 50 GB Datenvolumen erhalten Kunden während des Aktionszeitraums unbegrenztes Datenvolumen über die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Die maximale Geschwindigkeit liegt laut Anbieter bei bis zu 300 Mbit/s im 5G-Netz.

Der monatliche Preis beträgt 24,95 Euro. Zusätzlich umfasst der Tarif eine Telefon- und SMS-Flat. Ein Anschlusspreis wird laut freenet nicht berechnet. Die Aktion wird nicht auf Konzernwebseiten beworben, sondern ist nur über eine Tarifunterseite buchbar.

Magenta Mobil M mit Unlimited-Datenvolumen im Überblick

Die wichtigsten Tarifdetails:

24,95 Euro pro Monat

Unlimited-Datenvolumen für 24 Monate

5G mit bis zu 300 Mbit/s im Netz der Telekom

Telefon- und SMS-Flat inklusive

Kein Anschlusspreis

Eine Rufnummernmitnahme ist laut freenet aus allen Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen ist lediglich die Mitnahme eines bestehenden freenet-Tarifs im Telekom-Netz, da dies technisch nicht unterstützt werde. Der Vertragsbeginn kann nach Angaben des Unternehmens flexibel bis zum 30. Juni 2026 gewählt werden.

Zur Unlimited-Tarif-Aktion →

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