Mobilität

Karlsruhe tauscht Diesel aus: 48 E-Busse jetzt komplett im Einsatz

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Foto: VBK/Paul Gärtner

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben ihre neue Flotte mit insgesamt 48 Elektrobussen vollständig in Betrieb genommen.

Die neuen Solo- und Gelenkbusse des Herstellers MAN sind laut VBK bereits auf mehreren Linien im Karlsruher Stadtgebiet unterwegs. Vorgestellt wurde die vollständige Einflottung im Betriebshof West 2 am Rheinhafen gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft. Nach Angaben der VBK sollen die Fahrzeuge schrittweise ältere Dieselbusse ersetzen.

Oberbürgermeister Frank Mentrup bezeichnete die neuen Fahrzeuge als wichtigen Schritt für einen emissionsärmeren Nahverkehr. Auch das Bundesverkehrsministerium verweist auf die Bedeutung der Elektrifizierung im öffentlichen Verkehr. Laut Staatssekretär Christian Hirte wurde die Anschaffung der 48 Busse mit insgesamt 13,7 Millionen Euro gefördert.

Technische Daten und Förderung der neuen VBK-Elektrobusse

Die 12 Meter langen Solo-Busse verfügen über je 35 Sitzplätze, eine Batteriekapazität von 480 kWh und eine Reichweite von mindestens 250 Kilometern. Die 18 Meter langen Gelenkbusse bieten je 46 Sitzplätze und nutzen Batterien mit 640 kWh Kapazität. Beide Fahrzeugtypen erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 83 km/h.

Wichtige Eckdaten:

  • 48 neue Elektrobusse von MAN
  • 13,7 Millionen Euro Bundesförderung
  • Einsatz auf mehreren Linien in Karlsruhe
  • Schrittweiser Ersatz älterer Dieselbusse

Ich finde die vollständige Umstellung eines größeren Busbestands auf Elektroantrieb bemerkenswert, weil solche Projekte zeigen, wie stark sich der öffentliche Nahverkehr derzeit technisch verändert. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie zuverlässig die Fahrzeuge langfristig im täglichen Betrieb funktionieren.

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