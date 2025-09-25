News

ALDI TALK Home gestartet

Aldi Talk

ALDI TALK führt ab heute erstmals eine stationäre Internetlösung für zuhause ein. Kunden können zwischen zwei Datenvolumen-Optionen wählen und dazu passende Router erwerben.

ALDI TALK erweitert sein Produktangebot um zwei neue Tarife für die stationäre Internetnutzung. Ab sofort stehen die Optionen „Home S“ mit 150 GB Datenvolumen für 19,99 Euro pro vier Wochen und „Home L“ mit 300 GB für 29,99 Euro pro vier Wochen zur Verfügung. Beide Tarife beinhalten Zugang zum 5G-Netz.

Die Nutzung erfolgt über stationäre 5G-WLAN-Router, die laut Anbieter gleichzeitig mit einer ALDI TALK Daten-SIM ausgeliefert werden. Diese SIM-Karte ist bereits im Gerät eingelegt und enthält 10 Euro Startguthaben. Zusätzlich können Nutzer wie gewohnt kurzfristige 24-Stunden-Surf-Tickets dazubuchen.

ALDI TALK Home bietet auch (mobile) Router an

Für die stationäre Nutzung nennt ALDI TALK unter anderem das Gerät ZTE G5TS, das zum Preis von 99,99 Euro erhältlich ist. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Darüber hinaus wird ein mobiler Router für unterwegs angeboten. Dabei handelt es sich um das 4G/LTE-Modell ZTE U10, das 29,99 Euro kostet und mit einem 2.000 mAh Akku ausgestattet ist. Dieses Gerät ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von bis zu 32 Nutzern.

Auch bei der mobilen Variante ist nach Angaben von ALDI TALK eine bereits eingelegte Daten-SIM im Lieferumfang enthalten. Kunden können nach Aktivierung dieser SIM sowohl die neuen Home-Tarife als auch bestehende Surf- oder Reiseoptionen buchen. Zudem wird das mobile Gerät sowohl in den Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD als auch im Aldi-Onlineshop angeboten.

Wichtige Details zu den neuen Angeboten:

  • Tarifoptionen: 150 GB (19,99 Euro) oder 300 GB (29,99 Euro) alle 4 Wochen
  • Stationäre Router ab 99,99 Euro, mobile Router ab 29,99 Euro
  • Daten-SIM mit 10 Euro Guthaben bereits enthalten
  • Zubuchbare Kurzzeittickets und Reiseoptionen verfügbar
  • Netz: Telefónica Deutschland

