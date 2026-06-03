Gaming

Das Remake von Rayman ist endlich offiziell

Autor-Bild
Von
|

Es hat sich schon lange angedeutet und jetzt ist es endlich offiziell, wir bekommen mit Rayman Legends Retold ein Remake von einem der besten Spiele dieser Art, es erscheint am 1. Oktober 2026 und kostet auch nur 39,99 Euro, so Ubisoft.

Damit liefert Ubisoft neben Assassin’s Creed Black Flack Resynced ein weiteres Remake in diesem Jahr und verlässt sich auf alte und beliebte Spiele. Nicht ganz so optimal, aber in beiden Fällen sind es Spiele, auf die ich mich schon sehr freue.

Retold ist übrigens nicht nur ein simples Remake, wie der Zusatz schon andeutet, gibt es mehr und neue Inhalte. Und auch direkt noch die Rayman Origins: Enhanced Edition im Lieferumfang dazu, das ist ein durchaus guter Deal für knapp 40 Euro.

Ich hoffe nur, dass ich die Zeit für so ein Spiel im September und Oktober finde, da sich die beiden Monate so langsam zu sehr mit neuen Spielen füllen. Da kann ein Remake auch mal untergehen, auch wenn ich es für Ubisoft wahrlich nicht hoffe, denn wenn das Remake funktioniert, könnten wir ein neues Rayman 4 bekommen.

Gta 6 Jason Duval

GTA 6: Gaming-Branche geht dem Schwergewicht aus dem Weg

Der erste Teil der Gaming-Ankündigungen ist da, Sony leitete die Woche mit einer neuen State of Play ein. Was mir…

3. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das Remake von Rayman ist endlich offiziell
Weitere Neuigkeiten
SwitchBot stellt Wetterstation mit E-Ink-Display vor
in Smart Home
Berlin wird zum neuen Treffpunkt für Apple-Entwickler
in Devs und Geeks
Prime Video: Amazon überrascht mit Aus von Stargate
in Unterhaltung
Europe Europa
EU-Parlament schmeißt Google raus: Das steckt hinter der Qwant-Umstellung
in Dienste
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Gaming-Branche geht dem Schwergewicht aus dem Weg
in Gaming
Deutscher Automarkt: Elektroauto-Trend beschleunigt sich
in Mobilität
Uber Startet Fahrtenvermittlung In Heidelberg 2
BGH-Urteil schockt Uber: Rückkehrpflicht für Mietwagen bestätigt
in Mobilität
Xbox 2024 Header
Das „Ende“ der Xbox: Konsole verliert an Bedeutung
in Gaming
Tesla Supercharger V4
Tesla macht Supercharger für Firmen zum Geschäftsmodell
in Mobilität
BMW: Das Upgrade für das Elektro-Flaggschiff überzeugt nicht
in Mobilität