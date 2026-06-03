Das Remake von Rayman ist endlich offiziell

Es hat sich schon lange angedeutet und jetzt ist es endlich offiziell, wir bekommen mit Rayman Legends Retold ein Remake von einem der besten Spiele dieser Art, es erscheint am 1. Oktober 2026 und kostet auch nur 39,99 Euro, so Ubisoft.

Damit liefert Ubisoft neben Assassin’s Creed Black Flack Resynced ein weiteres Remake in diesem Jahr und verlässt sich auf alte und beliebte Spiele. Nicht ganz so optimal, aber in beiden Fällen sind es Spiele, auf die ich mich schon sehr freue.

Retold ist übrigens nicht nur ein simples Remake, wie der Zusatz schon andeutet, gibt es mehr und neue Inhalte. Und auch direkt noch die Rayman Origins: Enhanced Edition im Lieferumfang dazu, das ist ein durchaus guter Deal für knapp 40 Euro.

Ich hoffe nur, dass ich die Zeit für so ein Spiel im September und Oktober finde, da sich die beiden Monate so langsam zu sehr mit neuen Spielen füllen. Da kann ein Remake auch mal untergehen, auch wenn ich es für Ubisoft wahrlich nicht hoffe, denn wenn das Remake funktioniert, könnten wir ein neues Rayman 4 bekommen.

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