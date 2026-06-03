Prime Video: Amazon überrascht mit Aus von Stargate

Amazon kündigte letztes Jahr ein Comeback von Stargate an, die Serie sollte von Martin Gero neu aufgelegt werden. Doch jetzt hat man das Projekt für Prime Video überraschend eingestellt, wie Variety berichtet und von Joseph Mallozzi, der auch an diesem Projekt beteiligt war, bestätigt wurde. Er fügte außerdem noch hinzu:

Der Schöpfer Martin Gero hat über zwei Jahre lang an einer neuen „Stargate“-Serie gearbeitet und schließlich eine Serie geschaffen, die neuen Zuschauern einen frischen Einstieg bot und gleichzeitig den bestehenden Kanon zutiefst respektierte. Es war eine Serie, die die Fallstricke vieler moderner Remakes und Reboots vermied, indem sie den Kern ihrer Vorgänger voll und ganz aufgriff.

Laut Variety war sich Amazon aber nicht so sicher und beendete den Neustart der Marke, bevor es überhaupt offizielle Details zur Handlung gab. Laut Mallozzi:

Seit heute ist diese ursprüngliche Vision offiziell Geschichte. Wir werden nie die Gelegenheit bekommen, euch diese Welt und diese Charaktere vorzustellen – oder euch einige bekannte Gesichter aus der Vergangenheit wiederzusehen und zu treffen.

Ich bin zwar immer skeptisch bei Neuauflage, vor allem bei Marken, die ich aus der Vergangenheit sehr gut kenne, was bei Stargate der Fall ist, aber ein Teil von mir ist dennoch immer neugierig. In diesem Fall werden wir aber nie erfahren, ob man ein gutes Konzept hatte (es sei denn, jemand leakt noch weitere Details zur Serie).

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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