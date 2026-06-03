Tesla macht Supercharger für Firmen zum Geschäftsmodell

Tesla startet ein Angebot für Supercharger for Business mit Kostenrechner und bietet dafür ein White-Label-Modell an.

Tesla hat eine neue Webseite für Supercharger for Business veröffentlicht, die Kosten und Amortisation für eigene Ladeinfrastruktur berechnet. Das White-Label-Modell erlaubt Betreibern eigene Supercharger mit Branding und Preisgestaltung, während Tesla Backend und Wartung übernimmt inklusive Kalkulator für Standorte.

Tesla bietet seit Neuestem White Label Supercharger für Businesses an. Das bedeutet, dass jeder sein eigenes Lade-Business starten kann und seine erworbenen Supercharger mit einem eigenen Logo versieht und den gewünschten Abgabepreis festlegt. Zusätzlich übernimmt Tesla das gesamte Backend und die Wartung, um den Prozess so simpel wie möglich zu gestalten.

Supercharger for Business und technisches sowie operatives Konzept

Tesla beschreibt ein Komplettpaket aus Hardware, Software und Betrieb.

Wichtige Merkmale

White-Label mit Branding und Preissteuerung

Betrieb, Backend und Wartung durch Tesla, 97 % Verfügbarkeit

V4 bis 500 kW, 400 bis 1000 V Architektur

Über 20.000 Ladepunkte in 35 Ländern, 3.900 in Deutschland

Integration in Navigation und Echtzeitdaten

Über das Betreiberportal lassen sich Auslastung, Preise und Umsätze überwachen und anpassen. Ergänzend übernimmt Tesla Wartung sowie Supportprozesse und den laufenden Betrieb inklusive Supportprozessen.

Ich halte das Modell für eine klar skalierte Plattformstrategie, weil es Infrastruktur, Software und Betrieb in einem standardisierten System bündelt.

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