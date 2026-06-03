EU-Parlament schmeißt Google raus: Das steckt hinter der Qwant-Umstellung

Das Europäische Parlament ersetzt als Standard-Suchmaschine Google durch Qwant auf seinen Rechnern.

Nach einer laut Euractiv eingesehenen E-Mail soll die Umstellung in dieser Woche erfolgen. Ab Donnerstag wird auf den Computern der Abgeordneten in den Browsern Firefox und Edge bei Suchanfragen aus der Adressleiste standardmäßig die französische Suchmaschine Qwant genutzt. Diese gilt als europäische Alternative mit Fokus auf Datenschutz und ohne Nutzertracking.

EU-Parlament setzt auf digitale Souveränität bei Suchmaschinen

Die Maßnahme steht im Kontext der EU-Bestrebungen nach mehr digitaler Souveränität und geringerer Abhängigkeit von US-Technologieanbietern. Google hält weiterhin einen sehr hohen Marktanteil bei Suchmaschinen in Europa, während auch Microsofts Software in EU-Institutionen stark verbreitet ist.

Laut interner Mitteilung können die Abgeordneten die Standardsuche jedoch weiterhin manuell ändern und andere Dienste nutzen.

Hintergrund der Umstellung

Qwant wird als Standard in Browser-Adressleisten gesetzt

Fokus auf europäische Anbieter und Datenschutz

Google bleibt weiterhin auswählbar

Ich halte die Entscheidung für ein Signal in der Debatte um digitale Unabhängigkeit in EU-Institutionen, auch wenn zentrale IT-Strukturen stark von US-Anbietern geprägt bleiben.

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