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EU-Parlament schmeißt Google raus: Das steckt hinter der Qwant-Umstellung

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Das Europäische Parlament ersetzt als Standard-Suchmaschine Google durch Qwant auf seinen Rechnern.

Nach einer laut Euractiv eingesehenen E-Mail soll die Umstellung in dieser Woche erfolgen. Ab Donnerstag wird auf den Computern der Abgeordneten in den Browsern Firefox und Edge bei Suchanfragen aus der Adressleiste standardmäßig die französische Suchmaschine Qwant genutzt. Diese gilt als europäische Alternative mit Fokus auf Datenschutz und ohne Nutzertracking.

EU-Parlament setzt auf digitale Souveränität bei Suchmaschinen

Die Maßnahme steht im Kontext der EU-Bestrebungen nach mehr digitaler Souveränität und geringerer Abhängigkeit von US-Technologieanbietern. Google hält weiterhin einen sehr hohen Marktanteil bei Suchmaschinen in Europa, während auch Microsofts Software in EU-Institutionen stark verbreitet ist.

Laut interner Mitteilung können die Abgeordneten die Standardsuche jedoch weiterhin manuell ändern und andere Dienste nutzen.

Hintergrund der Umstellung

  • Qwant wird als Standard in Browser-Adressleisten gesetzt
  • Fokus auf europäische Anbieter und Datenschutz
  • Google bleibt weiterhin auswählbar

Ich halte die Entscheidung für ein Signal in der Debatte um digitale Unabhängigkeit in EU-Institutionen, auch wenn zentrale IT-Strukturen stark von US-Anbietern geprägt bleiben.

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1. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    UNd die Daten landen dennoch in den USA

    Antworten
  2. Spiritogre 🏆
    sagt am

    Google findet Qwant ganz gut, immerhin nutzt die Microsofts Bing-Technologie. Weist aber darauf hin, dass der Index erheblich kleiner ist und gerade deutsche Suchanfragen deswegen nicht so viele (brauchbare) Ergebnisse liefern könnten.

    Antworten
  3. rot 🌟
    sagt am

    Aber nutzt Qwant nicht BING von Microsoft im Hintergrund? Das ist dann nicht besser als Google.

    Antworten

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