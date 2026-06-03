Berlin wird zum neuen Treffpunkt für Apple-Entwickler

Das Unternehmen Apple wird noch in diesem Jahr sein erstes europäisches Developer Center in Berlin eröffnen.

Apple hat angekündigt, in Berlin-Mitte ein neues Apple Developer Center zu eröffnen. Der Standort soll Entwicklern aus ganz Europa Zugang zu Veranstaltungen, Workshops und persönlicher Unterstützung durch Experten des Unternehmens bieten. Das Zentrum ergänzt bestehende Standorte in Bengaluru, Cupertino, Shanghai und Singapur.

Nach Angaben des Unternehmens richtet sich das Angebot an Teams jeder Größe und an Entwickler in unterschiedlichen Phasen der App-Entwicklung. Geplant sind Präsenzveranstaltungen, Einzeltermine sowie spezielle Labore mit Unterstützung in mehreren Sprachen.

Apple Developer Center in Berlin soll europäische Entwickler unterstützen

Im Fokus stehen laut Apple die Entwicklung und Optimierung von Anwendungen für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS. Zudem sollen Räume für Austausch und Diskussionen zur Verfügung stehen. Apple verweist auf eine breite Entwicklerbasis und auf mehr als 2,5 Milliarden Geräte weltweit, die Teil des eigenen Ökosystems sind. So heißt es:

Apple investiert täglich in Ressourcen, die Entwickler:innen benötigen, um ihre Apps einfach und reibungslos über den App Store in 175 Ländern und Regionen anbieten zu können – gestützt auf ein Ökosystem von mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit. Allein in 2025 verzeichneten die App Stores in Europa durchschnittlich mehr als 150 Millionen Nutzer:innen pro Woche. Sie haben Entwickler:innen jeder Größe dabei geholfen, ihr Geschäft auszubauen und neue Kund:innen zu erreichen. App-Unternehmer:innen haben zudem Zugang zum App Store Small Business Program, das unter anderem eine um 15 Prozent reduzierte Provision beinhaltet, um kleine und selbstständige Entwickler:innen zu unterstützen, die für kontinuierliche App-Innovation sorgen.

Weitere Schwerpunkte laut Apple:

Workshops und Schulungen vor Ort

Einzeltermine mit Experten

Mehrsprachige Unterstützung

Zugang zu zahlreichen APIs und Frameworks

Darüber hinaus verweist das Unternehmen auf bestehende Programme zur Förderung von Nachwuchsentwicklern. Dazu gehören die Swift Student Challenge, weltweit 19 Apple Developer Academies sowie weitere Bildungsprogramme in Italien und Frankreich.

Ich halte die Eröffnung des neuen Standorts für eine nachvollziehbare Erweiterung der bisherigen Aktivitäten von Apple in Europa. Aus meiner Sicht könnte die stärkere Präsenz in Berlin insbesondere für Entwickler und Start-ups zusätzliche Möglichkeiten für Austausch und Weiterbildung schaffen.

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