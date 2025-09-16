Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober

Amazon startet bald ein weiteres Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Das war bereits erwartet worden und nun haben wir auch ein Datum. Die Prime Deal Days 2025 finden am 7. und 8. Oktober statt.

Amazon kündigt die Rückkehr der Prime Deal Days am 7. und 8. Oktober an. Während dieses 48-stündigen Events haben Prime-Mitglieder die Möglichkeit, von „exklusiven Angeboten“ aus einer Vielzahl von Kategorien wie Elektronik, Spielzeug, Mode und Haushaltswaren zu profitieren. Nicht nur bekannte Marken bieten in diesem Zeitraum Rabatte an.

Erste Deals sind jetzt schon verfügbar

Mit Amazon Beauty sparen: Prime-Mitglieder erwarten Rabatte von bis zu 35% auf Beautyprodukte führender Marken wie Babor, Wella Professional und Hugo Boss.

Fashion-Deals sind da: Mode und Sportbekleidung wird um 25% reduziert angeboten. Darunter sind Top-Marken wie Wrangler, FALKE und Geox.

Amazon Produkte im Angebot: Auf Amazon Basics und andere Produkte von Amazon gibt es bis zu 25% Rabatt. Technik-Zubehör ist bereits ab 5 € erhältlich. Amazon Essentials sind bis zu 30% reduziert.

Amazon Music Unlimited: Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bislang nicht genutzt haben, vier Monate kostenlosen Zugang. Nicht-Prime-Mitglieder können den Dienst drei Monate lang gratis testen. Berechtigte Kund:innen haben zudem die Möglichkeit, Amazon Music Unlimited per Sprachbefehl über Alexa auf einem Echo- oder Fire TV-Gerät für drei Monate kostenlos zu aktivieren. Bestehende Abonnent:innen des Einzelpersonen-Tarifs können ihr Abo ohne zusätzliche Kosten für zwei Monate auf eine Familienmitgliedschaft upgraden.

Unternehmenskunden, die ein kostenloses Amazon Business-Konto erstellen, erhalten 40% bzw. bis zu 100 € Rabatt auf ihren ersten Einkauf.

Um das Beste aus den Prime Deal Days herauszuholen, empfiehlt Amazon seinen Prime-Mitgliedern, sich rechtzeitig vorzubereiten. Dazu gehören die Nutzung der verschiedenen Versandoptionen, die Suche nach personalisierten Angeboten und die Einrichtung von Deal-Benachrichtigungen.

Über die Amazon-App können sich Mitglieder über ihre zuletzt angesehenen Artikel oder gespeicherten Produkte benachrichtigen lassen. Auch Alexa kann helfen, Deals zu verfolgen, indem sie Benachrichtigungen über Produkte auf der Wunschliste oder im Warenkorb sendet.

Erste und beste Anlaufstelle für die Prime Deal Days ist diese Sonderseite bei Amazon. Dort landen dann auch stets die tagesaktuell besten Angebote.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich im Vorfeld bei Amazon Prime anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Einen Preisvergleich sollte man vor dem Kauf stets bemühen.

Über interessante Aktionen und Angebote im Rahmen der Prime Deal Days 2025 informieren wir euch wie üblich tagesaktuell im Blog, sobald es losgeht.

