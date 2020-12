Amazon Winter Angebote: Das sind die Elektronik-Deals vom 30. Dezember

Amazon bietet in diesem Jahr die „Winter-Angebote“ als Shopping-Event zum Jahresende an. Wir schauen auf die heutigen Angebote vom 30. Dezember 2020.

Amazon positioniert die Winter-Angebote als gute Gelegenheit, nach Weihnachten günstig an Produkte zu kommen, die auch noch von der reduzierten Mehrwertsteuer profitieren. Natürlich schafft das Unternehmen durch solche Verkaufsaktionen auch Platz in den eigenen Lagern. Die Amazon Winter Angebote enden mit Ablauf des Jahres am 31. Dezember 2020.

Die komplette Auswahl findet wie immer auf der Übersichtsseite aller Deals auf Amazon.de. Dort könnt ihr im unteren Bereich auf Filter für verschiedene Produktkategorien setzen. Nachfolgend gibt es eine Auswahl der heutigen Elektronik-Deals.

Amazon: Elektronik-Deals (+ Zubehör) vom 30. Dezember

Zusätzlich gibt es noch die Blitzangebote im 5-Minuten-Takt, welche ebenfalls auf der Angebotsseite einsehbar sind. Wie immer gilt auch für diese Deals: Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Für Prime-Mitglieder sind die Angebote 30 Minuten früher verfügbar. Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Alle Angebote aufrufen →

Amazon Music Unlimited Aktion

Zur Vorweihnachtszeit gibt es auch ein zeitlich begrenztes Angebot für Neukunden von Amazon Music Unlimited. Derzeit kann man drei Monate kostenlos den unbegrenzten Zugang zum Premium-Streamingdienst Amazon Music Unlimited mit mehr als 50 Millionen Songs ohne Werbeunterbrechungen erhalten.

Music Unlimited: 3 Monate gratis →

Aktion für Audible und Prime Video Channels

Auch können Neukunden noch bis 3. Januar 2021 den Hörbücher-Service Audible sechs Monate lang zum halben Preis buchen. Das bedeutet, es fallen 4,95 Euro pro Monat für die ersten 6 Monate an. Anschließend werden 9,95 Euro pro Monat fällig. Allerdings kann das Abo auch innerhalb der ersten 6 Monate jederzeit gekündigt werden.

Zur Audible-Aktion →

Bis zum 6. Januar 2021 können Amazon-Prime-Kunden die Prime Video Channels STARZPLAY, MGM, History Play, ZDF Select und RTL Crime für 0,97 Euro pro Monat für die ersten Monate (für die ersten 2 Monate → MGM und 3 Monate → andere Channels) buchen. Danach gilt automatisch der reguläre Preis. Alle Channels der Aktion findet ihr hier in der Übersicht.

Zu den Prime Video Channels →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

