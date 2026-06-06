Final Fantasy 7 Revelation: Dritter Teil des Remakes kommt 2027

Es hat sich bereits angedeutet und wie erwartet war Final Fantasy 7 ein Teil des Summer Games Fest 2026. Der dritte Teil heißt „Revelation“ und kommt im Frühjahr 2027 auf den Markt. Und zwar direkt für die PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und den PC, das Finale des Remakes ist also kein Exklusivspiel mehr.

Final Fantasy wird 2027 tatsächlich schon 30 Jahre alt und das möchte man unter anderem mit dem Abschluss der Trilogie feiern. Es gibt einen Ankündigungstrailer, es gibt ein bisschen Gameplay, aber es gibt noch kein konkretes Datum für heute.

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