Marktgeschehen

Bundesnetzagentur zeigt: So stark verändert sich das Internet in Deutschland

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Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg

Die Bundesnetzagentur hat ihren Jahresbericht 2025 (PDF) veröffentlicht und dokumentiert darin die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes.

Nach Angaben der Behörde investierten Telekommunikationsunternehmen im Jahr 2025 rund 15,3 Milliarden Euro in Sachanlagen. Damit blieb das Investitionsniveau im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Schwerpunkte waren weiterhin der Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunknetzen.

Die Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen nahm weiter zu. Während die Zahl der Anschlüsse mit weniger als 100 Mbit/s zurückging, stieg die Zahl der schnelleren Anschlüsse auf 23,6 Millionen.

Aktive Glasfaseranschlüsse legten innerhalb eines Jahres von 5,3 auf 6,4 Millionen zu. Der Anteil von Glasfaser an allen Festnetzanschlüssen stieg damit auf 16,5 Prozent, während DSL-Anschlüsse weiter an Bedeutung verloren.

Telekommunikationsbericht 2025 zeigt Veränderungen beim Nutzungsverhalten

Die klassische Telefonie verlor laut Bundesnetzagentur weiter an Bedeutung. Sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk ging das Gesprächsvolumen zurück. Gleichzeitig nahmen Sprach- und Videoanrufe über Messenger- und Videokonferenzdienste weiter zu.

Auch die Zahl der versendeten Sofortnachrichten stieg, während das SMS-Aufkommen von 5,2 auf 2,9 Milliarden Nachrichten zurückging.

Wichtige Entwicklungen im Überblick

  • 15,3 Milliarden Euro Investitionen in Sachanlagen
  • 6,4 Millionen aktive Glasfaseranschlüsse
  • Rückgang der Gesprächsminuten im Festnetz und Mobilfunk
  • Deutlicher Rückgang der SMS-Nutzung

Auch das Datenvolumen nahm 2025 weiter zu. In den Festnetzen wurden insgesamt rund 175 Milliarden GB übertragen. Pro Breitbandanschluss entsprach dies durchschnittlich 376 GB im Monat. Im Mobilfunk stieg das durchschnittliche Datenvolumen je aktivem SIM-Profil auf 8,4 GB monatlich. Insgesamt erreichten die Mobilfunknetze laut Bundesnetzagentur ein Datenvolumen von 10,9 Milliarden GB.

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5. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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