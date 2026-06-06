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Hitman: Agent 47 kehrt 2027 offiziell zurück

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IO Interactive bringt zusammen mit Saber Interactive die Hitman Classic Trilogy Remastered auf den Markt, sie erscheint 2027. Agent 47 kehrt also zurück, wenn auch noch nicht mit einem neuen Spiel, sondern vorerst mit einem Remaster.

Wundert mich aber nicht, immerhin lag der Fokus auf 007 First Light und es wird ein neues Hitman kommen, vor 2028 rechne ich aber nicht damit. Im Video zeigt man leider noch nichts, aber auf Steam gibt es bereits die ersten Vergleichbilder.

Als Hitman-Fan ist mehr Hitman immer gut, aber ich bin kein großes Remaster-Fan und bevorzuge mehr Wartezeit und dann richtige Remakes. Lohnt sich aber nicht immer, da diese mehr Geld kosten, warten wir also mal weitere Details dazu ab.

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