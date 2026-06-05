Mobilität

Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um 16 Standorte

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Die Shell erweitert in Baden-Württemberg ihr Ultraschnellladenetz um 16 neue Standorte mit bis zu 400 kW Leistung. Zuvor hatte man bereits einen ähnlichen Ausbau in NRW und Bayern verkündet.

Shell Recharge hat den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur in Baden-Württemberg fortgesetzt. An den neuen Standorten stehen Schnellladesäulen mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung. Die Ladepunkte befinden sich sowohl an Shell-Tankstellen als auch an Standorten der Handelspartner REWE und Penny.

Zu den neuen Standorten gehören unter anderem Walldorf, Bondorf, Renningen, Leinfelden-Echterdingen, Fellbach, Calw und Freiberg am Neckar. Weitere Ladepunkte wurden an REWE-Märkten in Bad Wimpfen, Kenzingen, Sulzfeld und Murrhardt sowie an Penny-Filialen in Weinheim, Waghäusel, Oberderdingen und Umkirch eingerichtet.

Shell baut Schnellladeinfrastruktur in Baden-Württemberg weiter aus

Die neuen Standorte im Überblick:

  • Am Shell Schnellladehub
    • Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis, Altrottstraße / Industriestraße, an der A5/A6, 12 Ladepunkte, bis zu 400 kW
  • An Shell Standorten
    • Bondorf, Landkreis Böblingen, Am Römerfeld 8, an der B28/A81, 12 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Renningen, Landkreis Böblingen, Dornierstraße 9, am Flugplatz Malmsheim, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Echterdinger Straße 100, an der B27, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Erich-Herion-Straße 33, an der B14, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Bopfingen, Ostalbkreis, Gewerbehof 16, an der B29, 2 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Ludwigsburger Straße 93, an der A81, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Calw, Landkreis Calw, Stuttgarter Straße, an der B295/B296, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
  • An REWE-Standorten
    • Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Berliner Straße 31, an der L1066, 2 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Brühlstraße 2, an der B27, 4 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Sulzfeld, Landkreis Karlsruhe, Hauptstraße 136, an der B293, 2 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Weisweiler Straße 2, an der B3 (nahe A5), 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW
  • An Penny-Standorten
    • Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Freiburger Straße 29, an der A5/A659/B38, 8 Ladepunkte, bis zu 300 kW
    • Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Sternenfelser Straße 55, an der L1103, 2 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Waghäusel, Landkreis Karlsruhe, Waghäusler Straße 128, an der A5/L560, 4 Ladepunkte, bis zu 150 kW
    • Umkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Brugesstraße 47, an der A5, 4 Ladepunkte, bis zu 300 kW

Baden-Württemberg zählt zu den führenden Regionen bei der Elektromobilität in Deutschland. Der Anteil von Elektroautos liegt demnach bei 7,2 Prozent und damit über dem Bundesdurchschnitt. In Stuttgart beträgt der Anteil von Pkw mit Batterieantrieb laut den Angaben rund 13 Prozent.

Insgesamt betreibt Shell Recharge nach eigenen Angaben inzwischen 93 Standorte mit 342 Ladepunkten im Bundesland. Laut Florian Glattes, Leiter des Tankstellengeschäfts von Shell in Deutschland, Österreich und der Schweiz, soll der weitere Ausbau insbesondere Fahrern sowie dem Pendlerverkehr entlang wichtiger Verkehrsachsen zugutekommen.

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