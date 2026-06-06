Provider

1&1 überrascht im neuen SOHO-Glasfaser-Test und verweist Telekom auf Platz zwei

Autor-Bild
Von
|
1und1 Logo Header

Der Telekommunikationsanbieter 1&1 erreicht im SOHO-Highspeed-Test 2026 den ersten Platz unter den bundesweiten Anbietern.

Laut den Ergebnissen des erstmals durchgeführten SOHO-Highspeed-Tests von connect professional und zafaco erzielt 1&1 mit 945 von 1.000 Punkten die Gesamtnote „sehr gut“. Im bundesweiten Vergleich liegt das Unternehmen damit knapp vor der Deutschen Telekom.

Der Test richtet sich an Homeoffice-Nutzer, Selbstständige und kleine Unternehmen (SOHO = Small Office, Home Office). Berücksichtigt wurden ausschließlich Internetanschlüsse mit mindestens 500 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Für die Untersuchung führte der Netztestpartner zafaco zwischen Februar und März 2026 rund 1,5 Millionen Messungen durch.

SOHO-Highspeed-Test 2026 bewertet Glasfaser-Angebote

Getestet wurden bei 1&1 die Geschäftskundentarife „1&1 Glasfaser 600“ und „1&1 Glasfaser 1000“. Nach Unternehmensangaben verfügt 1&1 über ein Glasfasernetz mit rund 70.000 Kilometern Strecke in Deutschland.

Genannte Stärken im Test:

  • Platz eins im Gesamtranking
  • Bestwerte bei Stabilität
  • Hohe Verfügbarkeit der Anschlüsse
  • Sehr gute Upload-Performance
  • Gute Ergebnisse bei Web- und Konferenzdiensten

Laut den Analysen von zafaco erzielte 1&1 besonders gute Werte bei Stabilität, Verfügbarkeit, Upload-Leistung sowie bei Web-Services und Echtzeit-Anwendungen wie Videokonferenzen.

Ich halte den Test vor allem deshalb für interessant, weil er auf einer großen Zahl realer Messungen basiert und sich gezielt an die Anforderungen von Homeoffice-Nutzern sowie kleinen Unternehmen richtet.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / 1&1 überrascht im neuen SOHO-Glasfaser-Test und verweist Telekom auf Platz zwei
Weitere Neuigkeiten
Euro Bank Geld
KI ersetzt Bankberater? So denken Kunden wirklich
in Fintech
Deutsche Unternehmen bauen Diversitätsziele weiter aus
in Gesellschaft
Hitman: Agent 47 kehrt 2027 offiziell zurück
in Gaming
Final Fantasy 7 Revelation: Dritter Teil des Remakes kommt 2027
in Gaming
Kommentar: Firefox und „Projekt Nova“ – Ich freue mich auf das Redesign
in Kommentar
Fitbit Versa Header
Google trennt sich immer mehr von Fitbit
in Marktgeschehen
Shell
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um 16 Standorte
in Mobilität
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Bundesnetzagentur zeigt: So stark verändert sich das Internet in Deutschland
in Marktgeschehen
Die Nintendo Switch 2 ist jetzt ein Jahr alt
in Gaming
High Mobile
HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich – Aktion verlängert!
in Tarife | Update