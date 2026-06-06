1&1 überrascht im neuen SOHO-Glasfaser-Test und verweist Telekom auf Platz zwei
Der Telekommunikationsanbieter 1&1 erreicht im SOHO-Highspeed-Test 2026 den ersten Platz unter den bundesweiten Anbietern.
Laut den Ergebnissen des erstmals durchgeführten SOHO-Highspeed-Tests von connect professional und zafaco erzielt 1&1 mit 945 von 1.000 Punkten die Gesamtnote „sehr gut“. Im bundesweiten Vergleich liegt das Unternehmen damit knapp vor der Deutschen Telekom.
Der Test richtet sich an Homeoffice-Nutzer, Selbstständige und kleine Unternehmen (SOHO = Small Office, Home Office). Berücksichtigt wurden ausschließlich Internetanschlüsse mit mindestens 500 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Für die Untersuchung führte der Netztestpartner zafaco zwischen Februar und März 2026 rund 1,5 Millionen Messungen durch.
SOHO-Highspeed-Test 2026 bewertet Glasfaser-Angebote
Getestet wurden bei 1&1 die Geschäftskundentarife „1&1 Glasfaser 600“ und „1&1 Glasfaser 1000“. Nach Unternehmensangaben verfügt 1&1 über ein Glasfasernetz mit rund 70.000 Kilometern Strecke in Deutschland.
Genannte Stärken im Test:
- Platz eins im Gesamtranking
- Bestwerte bei Stabilität
- Hohe Verfügbarkeit der Anschlüsse
- Sehr gute Upload-Performance
- Gute Ergebnisse bei Web- und Konferenzdiensten
Laut den Analysen von zafaco erzielte 1&1 besonders gute Werte bei Stabilität, Verfügbarkeit, Upload-Leistung sowie bei Web-Services und Echtzeit-Anwendungen wie Videokonferenzen.
Ich halte den Test vor allem deshalb für interessant, weil er auf einer großen Zahl realer Messungen basiert und sich gezielt an die Anforderungen von Homeoffice-Nutzern sowie kleinen Unternehmen richtet.
Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.
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