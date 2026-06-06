Fintech

KI ersetzt Bankberater? So denken Kunden wirklich

Autor-Bild
Von
|
Euro Bank Geld

Die ING Deutschland sieht laut einer YouGov-Umfrage eine wachsende Offenheit für KI-gestützte Beratung im Banking.

Mehr als die Hälfte der Befragten kann sich laut Unternehmensangaben eine digitale Beratung durch Künstliche Intelligenz vorstellen. Dabei sollen personalisierte Empfehlungen auf Basis der eigenen finanziellen Situation gegeben werden.

Besonders häufig wird KI bei alltäglichen Bankfragen oder der Produktsuche akzeptiert. Auch bei komplexeren Finanzentscheidungen zeigt sich eine gewisse Offenheit.

Bankkunden fordern Transparenz und menschliche Ansprechpartner

Vor allem jüngere Kunden stehen KI im Banking offen gegenüber. In der Generation Z können sich laut der Umfrage 71 Prozent eine digitale KI-Beratung vorstellen. Viele nutzen KI-Anwendungen bereits im Alltag für Erklärungen oder Empfehlungen. Gleichzeitig wünschen sich die meisten klare Regeln für den Einsatz der Technologie.

Wichtige Erwartungen der Befragten:

  • Nachvollziehbare Entscheidungen der KI
  • Jederzeit erreichbare menschliche Ansprechpartner
  • Bessere Konditionen und finanzielle Hinweise
  • Mehr Transparenz über die eigenen Finanzen

Laut Umfrage halten 64 Prozent der Befragten Transparenz bei KI-Entscheidungen für besonders wichtig. Zudem geben 72 Prozent an, einer KI-Beratung nur zu vertrauen, wenn jederzeit ein Mensch eingebunden werden kann. Die ING sieht darin ein mögliches neues Modell zwischen klassischer Filialbank und reiner Digitalbank.

Ich finde die Ergebnisse interessant, weil sie zeigen, dass viele Kunden digitale Beratung akzeptieren würden, solange Kontrolle und persönliche Ansprechpartner erhalten bleiben.

Sparkassen: 15 Millionen digitale Karten und 5,2 Millionen Wero-Nutzer

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen Karten digitalisiert. Die Sparkassen verzeichnen einen deutlichen Anstieg beim mobilen…

18. Mai 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / KI ersetzt Bankberater? So denken Kunden wirklich
Weitere Neuigkeiten
Deutsche Unternehmen bauen Diversitätsziele weiter aus
in Gesellschaft
Hitman: Agent 47 kehrt 2027 offiziell zurück
in Gaming
Final Fantasy 7 Revelation: Dritter Teil des Remakes kommt 2027
in Gaming
Kommentar: Firefox und „Projekt Nova“ – Ich freue mich auf das Redesign
in Kommentar
Fitbit Versa Header
Google trennt sich immer mehr von Fitbit
in Marktgeschehen
Shell
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um 16 Standorte
in Mobilität
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Bundesnetzagentur zeigt: So stark verändert sich das Internet in Deutschland
in Marktgeschehen
Die Nintendo Switch 2 ist jetzt ein Jahr alt
in Gaming
High Mobile
HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich – Aktion verlängert!
in Tarife | Update
Dkb Header
DKB informiert über Einschränkungen im Online-Banking und Depotzugriff
in Fintech