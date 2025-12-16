Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus

Apple baut sein iPhone-Lineup in den nächsten Jahren massiv aus und plant auch drei komplett neue Modelle für die Zukunft. Doch bevor das neue Lineup steht, gibt es 2026 eine kleine Pause und tatsächlich weniger Modelle als in diesem Jahr.

Laut The Information bekommen wir ein iPhone 17e im Frühjahr und ein iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Fold im Herbst. Anfang 2027 stehen dann das iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2 an, bevor wir im Herbst sowas wie ein iPhone 20, ein iPhone 19, ein iPhone 19 Pro und das iPhone Fold 2 sehen werden.

Damit wären es erstmals sieben neue iPhones in einem Jahr, bevor dann ab 2028, wobei die Quelle darauf nicht eingeht, womöglich noch ein iPhone Flip dazukommt.

Bis zu acht iPhones pro Jahr

Das iPhone 20, nennen wir es einfach mal so, ist quasi das Jubiläumsmodell, wie das iPhone 10 im Jahr 2017, als es auch ein normales iPhone 8 gab. Es soll Glas auf der Frontseite und Rückseite haben, welches leicht gebogen ist und sich sehr weich anfühlen. Außerdem wandern alle Sensoren auf der Frontseite unter das Display.

Sieben oder acht neue iPhones (je nachdem, ob das Sondermodell im Lineup bleibt oder nur eine Ausnahme ist) sind sehr viel, daher teilt Apple das Lineup auf, einen Part gibt es im Frühjahr, den anderen, der sich auf Highend fokussiert, im Herbst.