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Apple erhöht die Preise für sehr viele Produkte

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Apple überraschte heute, als man den Online Store kurz offline nahm, was man nur bei wichtigen Änderungen macht. Notwendig ist das auch nicht, wie Apple schon häufiger gezeigt hat, aber es weckt das Interesse von Medien. Was Apple heute aber sicher nicht direkt forciert hat, denn man hat die Preise spürbar erhöht.

Tim Cook hat es schon angekündigt und da ist die Preiserhöhung, für die Macs, für die iPads, für den Apple TV und für die Vision Pro. Teilweise sind das echt deftige Preiserhöhungen, ein Apple TV startet jetzt zum Beispiel bei 230 Euro. Das iPhone, das mit Abstand wichtigste Produkt von Apple, hat man aber nicht erhöht.

Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und könnte das natürlich ganz locker selbst ausgleichen, aber als Aktienunternehmen kommen Investoren an erster Stelle und die lieben die hohe Gewinnmarge von Apple. Mal schauen, ob Apple bei allen Produkten die Preiserhöhung dauerhaft im Handel halten kann.

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  1. Felix 🔆
    sagt am

    Eigentlich alles außer dem iPhone oder? Das wird ein Schock im September dann, wenn 300€ beim Pro Modell noch gehen sollte.

    Apple TV ab 229€ ist auch komplett uninteressant nun, da braucht Apple keinen neuen rausbringen.

    Antworten
    1. Felix 🔆
      sagt am zu Felix ⇡

      Ok nevermind, anderes wie AirPods und Watch sind auch unverändert. Aber dass der Apple TV soviel teurer wird ist krass..

      Antworten
  2. D3P 🌀
    sagt am

    Erhöhung ist gut, die haben ganz ordentlich erhöht.

    Antworten

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