Das Apple iPhone Air 3 ist noch nicht beschlossen

Apple plant laut Digital Chat Station bereits ein zweites iPhone Fold/Ultra für 2027, wie beim Air, ist eine zweite Generation sicher. Diese werden wir Ende 2027 sehen und die zweite Generation des iPhone Air kommt bereits Anfang des Jahres.

Dafür sei eine dritte Generation des Apple iPhone Air doch nicht mehr sicher, so die Quelle, es mag bei Apple in der Entwicklung sein, entsprechende Verträge mit Zulieferern gibt es noch keine. Die Quelle aus China vermutet, dass es auch vom Erfolg der zweiten Generation abhängt, ob Apple an diesem Konzept festhält.

Das iPhone Air ist nur etwas zu teuer

Ich bin sehr gespannt, wie sich das Air entwickelt, das Mini war für Apple nicht gut genug und das Plus auch nicht. Angeblich kommt das Air einen Hauch besser an, aber Apple muss es zum aggressiven Preis in den Markt drücken. Das ist eher nicht die Vorstellung von Apple und wenn das nicht besser wird, war es das sicher.

Eigentlich ist das iPhone Air ein spannendes Smartphone, aber eben nicht in einer Preisliga von weit über 1.000 Euro. Und mit Blick auf die aktuelle Preisentwicklung wird ein Apple iPhone Air 2 nächstes Jahr sicher mehr als 1.200 Euro kosten.

Das ist das Problem von diesem Modell, es ist einfach zu teuer und zu nah am Pro. Es müsste, wie das Mini und Plus, eine Ergänzung für das Basis-iPhone sein. Da bewegt es sich aktuell preislich und das ist fair. Es darf aber nicht deutlich teurer und technisch hier und da schlechter sein, das Design alleine reicht da nicht aus.

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