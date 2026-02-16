Apple iOS 26 schlägt sich schlecht bei iPhone- und gut bei iPad-Nutzern

Apple hat mal wieder aktuelle Zahlen zur Verteilung von iOS genannt, was man in der heutigen Zeit leider nicht mehr so häufig macht. Ich finde den Blick in diese Statistik immer spannend, denn er zeigt, wie gut ein Update angenommen wird.

iOS 26 wird weniger gut angenommen

Bei iOS 26 ist die Akzeptanz im Vergleich zu iOS 18 etwas geringer, denn nur 66 Prozent der iPhones sind mit der aktuellen Version (74 Prozent, wenn man nur die iPhones der letzten vier Jahre zählt) unterwegs. Bei iOS 18 war der Anteil zu diesem Zeitpunkt etwas höher. Dafür ist iPadOS 26 sehr beliebt bei den iPad-Nutzern.

57 Prozent alles iPads (66 Prozent, wenn man nur die iPads der letzten vier Jahre zählt) nutzen die aktuelle Version von iPadOS. Wichtig ist dabei auch, dass dieser Anteil nicht nur von Updates beeinflusst wird, auch Verkäufe von neuen Geräten sind entscheidend für den Anteil, ein iPhone 17 wird z.B. mit iOS 26 ausgeliefert.

Da die 17er-Reihe die erfolgreichste aller Zeiten ist und Apple gerade viele Rekorde feiert, dürfte der Anteil der Personen, die iOS 26 installieren, noch geringer als bei iOS 18 sein. Viele sehen vermutlich Liquid Glass sehr kritisch. Mal schauen, ob das mit iOS 27 besser wird, das neue Siri könnte für viele Upgrades im Herbst sorgen.