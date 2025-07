Apple iPhone 16 im Test: Es ist aktuell zu teuer

Das Apple iPhone 16 hat in diesem Jahr einige Features der Pro-Reihe bekommen, wie immer etwas später, aber das ist verständlich. Und es bekam sogar eine neue Funktion, die Kamerataste, mit der ich in diesem Jahr noch nicht gerechnet hätte.

Dazu kommt eine überarbeitete Optik mit neuen Farben, bei denen es mir vor allem eine stark angetan hat. Es ist ein rundes Gesamtpaket, wenn da nicht dieser eine Punkt wäre, der seit Jahren ein Kritikpunkt ist und den Apple langsam sehr ausreizt.

Die Rede ist natürlich von ProMotion, denn es gibt zwar ein hervorragendes OLED-Display, welches sich nicht vor dem im Pro verstecken muss, aber keine 120 Hz. Bei meist über 1.000 Euro (außer der Basis) findet man sowas eigentlich nicht mehr.

Es ist schon lange bekannt, dass das iPhone 16 ein letztes Mal einen Bogen um die Funktion macht, es ist klassisches Upselling zu den Pro-Modellen, aber reicht das ein weiteres Jahr? Oder sollte man nicht doch viel lieber das iPhone 17 abwarten?

Apple iPhone 16: Eine neue Kamerataste

Das iPhone 16 kommt mit einem Apple A18 daher, der mit einem Apple A18 Pro durchaus mithalten kann. Früher gab es den gleichen Chip in beiden iPhones, was Apple irgendwann abschaffte, aber mit dieser Lösung kann ich sehr gut leben.

Der Ansatz von 2023, der dafür sorgte, dass das iPhone 15 sogar gar keine Apple Intelligence bekommen wird, war fatal. Das iPhone 15 ist rückblickend vielleicht der schlechteste Deal in der Geschichte des iPhones. Das 16er umgeht diesen Schritt.

Der Apple A18 ist bereit für die Apple Intelligence. Das mag für uns in der EU im Moment egal sein, aber ich glaube, dass das langfristig wichtig wird. Apple wird die KI optimieren und irgendwann kommt der Punkt, wo sie die meisten haben wollen.

Die Hauptkamera bleibt bei 48 MP, womit ich sehr zufrieden bin, die neue Kamera für Ultraweitwinkelfotos (48 MP, Pro-Modelle) gibt es in diesem Jahr aber noch nicht, vielleicht 2025. Bei der Kamera tut sich also eigentlich nichts. Fast nichts.

Die Kamerasteuerung, sprich die Kamerataste, gibt es nicht nur im iPhone 16 Pro, sondern auch im iPhone 16. Ich bin ein Fan von Kameratasten, aber auch hier gibt es das Problem, dass die Kamerataste etwas zu weit in der Mitte (oder oben, je nachdem, wie man es hält) sitzt und damit leider nicht so leicht zu erreichen ist.

Nach etwa einem Monat mit den neuen iPhones würde es mich nicht wundern, wenn die Position, die fast immer kritisiert wird, nächstes Jahr herunterwandert.

Apple iPhone 16: Etwas mehr Akkulaufzeit

Einen Sprung wie das iPhone 16 Pro macht das iPhone 16 nicht, aber es gibt auch beim normalen iPhone etwas mehr Akkulaufzeit, im Vergleich zum iPhone 15 sind es zwei Stunden mehr bei der Videowiedergabe. Im Alltag sind das oft nicht die vollen zwei Stunden, aber jede Stunde mehr ist am Ende natürlich ein Gewinn.

Über Kabel lädt man zwar weiterhin sehr langsam, es gibt auch nur USB 2.0 (obwohl Apple letztes Jahr den Chip als Grund nannte, warum es im iPhone 15 kein USB 3.0 gibt, eigentlich gibt es also keinen Grund mehr, außer Upselling), aber über Qi2 bzw. MagSafe wird schneller geladen, hier sind jetzt bis zu 25 Watt möglich.

Das Display scheint auch neu, denn es bleibt zwar bei bis zu 2.000 Nits, geht aber auf bis zu 1 Nit herunter, es gibt den Schritt zu Wi-Fi 7, die Thread Netz­werk-Techno­lo­gie und das war es eigentlich auch schon. Und das neue Kameradesign hat einen guten Grund, denn damit sind räumliche Fotos und Videos möglich.

Apple iPhone 16: Mein Fazit

2025 steht ziemlich sicher der Schritt zu ProMotion beim iPhone 17 an, was nicht nur 120 Hz, sondern auch ein Always On-Display mitbringt. Es kommt wohl die 48 MP-Ultraweitwinkel-Kamera, es gibt den Apple A19 und so wie ich Apple kenne, exklusive KI-Funktionen dafür und dann steht auch das erste iPhone 17 „Air“ an.

Hinzu kommt, dass wir ein iPhone SE 4 mit fast der gleichen Technik, nur eben ohne Dynamic Island und mit einer Hauptkamera, im Frühjahr sehen werden, was ca. die Hälfte kosten wird. Das Apple iPhone 16 ist ein sehr gutes Smartphone, das neue Design und das Blau gefallen mir richtig gut, aber es ist kaum zu empfehlen.

Ja, bei Technik kann man immer warten, denn direkt nach dem Kauf ist sie veraltet, aber es gibt Momente, da lohnt sich das Warten durchaus. Und ich glaube, dass das iPhone 16 so ein Fall ist. Das ProMotion-Display hätte jedenfalls Pflicht sein müssen in diesem Jahr, damit wäre das für mich dennoch eine gute Empfehlung.

So wird es aber schwierig, denn mit einer akzeptablen Menge an Speicher (wer die Neuerungen wie räumliche Videos nutzen möchte benötigt Platz, ich denke unter 256 GB ergibt das wenig Sinn) legt man über 1.000 Euro auf den Tisch und da gibt es schon das (in meinen Augen) deutlich bessere Apple iPhone 15 Pro von 2023.

Ich würde mir also, wenn ich jetzt ein Apple iPhone suche, lieber das Pro-Modell vom letztem Jahr kaufen oder das 17er abwarten. Das Apple iPhone 16 ist kein (!) schlechtes Smartphone, nicht falsch verstehen, aber es ist viel zu teuer und bringt dafür zu wenige Neuerungen mit, die man bei dieser Preisklasse erwarten kann.

Video: Das Apple iPhone 17 wird gut

