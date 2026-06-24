Smartphones

Apple iPhone Ultra geht „Ende Juli“ in die Produktion

Autor-Bild
Von
|

Apple plant in diesem Jahr erstmals ein faltbares iPhone, das iPhone Fold, auch gerne iPhone Ultra genannt (um zu zeigen, dass es deutlich teurer als ein Pro ist).

Nach zahlreichen Berichten rund um eine Verzögerung will The Elec jetzt jedoch erfahren haben, dass die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde und sich die Zulieferer auf eine Massenproduktion vorbereiten, die „Ende Juli“ starten wird.

Display, Scharnier, Chip, alles ist geregelt, so die Quelle, der offiziellen Präsentation im September steht also nichts mehr im Weg. Was nicht heißt, dass dieses iPhone zum Start ganz normal verfügbar sein wird, ich rechne hier mit einer Knappheit.

Ob jetzt durch die Produktion bedingt oder von Apple gewollt, wenn das iPhone Ultra wirklich 2.500+ Euro kostet, dann ist eine künstliche Verknappung immer gut für den Ruf, sowas weckt Begehrlichkeit. Meine Vermutung ist, dass dieses iPhone erst ab 2027 ganz bequem erhältlich sein wird, aber nicht im Weihnachtsgeschäft.

Für Amazon Alexa+ geeignet: Dieser Echo-Speaker lohnt sich zum Prime Day

Amazon hat zum Prime Day 2026 natürlich auch die eigenen Produkte reduziert, bei manchen lohnt sich das mehr, bei anderen…

23. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone Ultra geht „Ende Juli“ in die Produktion
Weitere Neuigkeiten
Rockstar: GTA 6 ist ein „Singleplayer-Erlebnis“
in Gaming
Preise stehen fest: Das kostet GTA 6 für Konsolen
in Gaming
GTA 6: Uhrzeit für Vorbestellungen, Ultimate Edition und keine physische Version
in Gaming
Captain America Marvel
Disney wollte den Mega-Deal, aber Apple hatte kein Interesse
in Marktgeschehen
Die Girocard möchte ab 2027 neue Wege gehen
in Fintech
JAC Motors: Nächste China-Automarke will Deutschland erobern
in Mobilität
Ferrari zieht nach Elektroauto-Debakel erste Konsequenzen
in Mobilität
Das ist die neue Samsung Galaxy Watch Ultra 2
in Wearables
Nissan Logo Header
Nissan stellt wichtiges Elektroauto überraschend ein
in Mobilität
Volkswagen startet mit Software wieder neu durch
in Mobilität