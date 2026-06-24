Apple iPhone Ultra geht „Ende Juli“ in die Produktion

Apple plant in diesem Jahr erstmals ein faltbares iPhone, das iPhone Fold, auch gerne iPhone Ultra genannt (um zu zeigen, dass es deutlich teurer als ein Pro ist).

Nach zahlreichen Berichten rund um eine Verzögerung will The Elec jetzt jedoch erfahren haben, dass die Testphase erfolgreich abgeschlossen wurde und sich die Zulieferer auf eine Massenproduktion vorbereiten, die „Ende Juli“ starten wird.

Display, Scharnier, Chip, alles ist geregelt, so die Quelle, der offiziellen Präsentation im September steht also nichts mehr im Weg. Was nicht heißt, dass dieses iPhone zum Start ganz normal verfügbar sein wird, ich rechne hier mit einer Knappheit.

Ob jetzt durch die Produktion bedingt oder von Apple gewollt, wenn das iPhone Ultra wirklich 2.500+ Euro kostet, dann ist eine künstliche Verknappung immer gut für den Ruf, sowas weckt Begehrlichkeit. Meine Vermutung ist, dass dieses iPhone erst ab 2027 ganz bequem erhältlich sein wird, aber nicht im Weihnachtsgeschäft.

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