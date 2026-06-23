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Für Amazon Alexa+ geeignet: Dieser Echo-Speaker lohnt sich zum Prime Day

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| 2 Kommentare

Amazon hat zum Prime Day 2026 natürlich auch die eigenen Produkte reduziert, bei manchen lohnt sich das mehr, bei anderen weniger. Meine Empfehlung wäre der Amazon Echo Dox Max, den man diese Woche für 64,99 Euro kaufen kann.

Ich habe die Max-Version hier und vor einigen Monaten zum Marktstart getestet, da lautete mein Fazit jedoch, dass 109,99 Euro zu viel Geld sind und ich einen Deal wie diesen abwarten würde. Da ist er und knapp 65 Euro sind wirklich ein fairer Preis.

Mein Favorit bleibt zwar der neue Amazon Echo Studio, aber da legt man 189,99 Euro auf den Tisch, mit Blick auf die alte Generation, die man einst für unter 150 Euro bekam, nicht mehr so attraktiv. Und der Dot Max dürfte vielen ausreichen.

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  1. LazyHans 🪴
    sagt am

    Weiß man eigentlich schon wann Alexa+ aus dem Early Access kommt?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu LazyHans ⇡

      Nein, aber in diesem Jahr rechne ich nicht mehr damit. Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich Alexa+ ja sogar in den USA noch in der Testphase und ist nicht wirklich final.

      Antworten

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