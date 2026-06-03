Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen

Seit Jahren, vor allem seit den sehr großen iPhones, wünschen sich viele einen Split View bei iOS, also einen Modus, in dem man zwei Apps parallel anzeigen und nutzen kann. Etwas, dass bei den meisten Konkurrenten schon lange normal ist.

Mit iOS 27 könnte diese Funktion kommen, so „Fixed Focus Digital“, eine bekannte Quelle aus China. Wobei diese nur davon spricht, dass iOS diese Funktion erhalten soll, sie nennt keine Version. Doch der Schritt scheint logisch für iOS 27 im Herbst.

Apple plant das erste iPhone Fold (oder iPhone Ultra) und spätestens damit muss man sowas anbieten. Es sieht aber so aus, als ob das allgemein mit iOS 27 kommt. Es wäre längst überfällig, warten wir aber mal die Apple Keynote am 8. Juni ab.

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