Firmware und Updates

Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen

Autor-Bild
Von
Google News
|

Seit Jahren, vor allem seit den sehr großen iPhones, wünschen sich viele einen Split View bei iOS, also einen Modus, in dem man zwei Apps parallel anzeigen und nutzen kann. Etwas, dass bei den meisten Konkurrenten schon lange normal ist.

Mit iOS 27 könnte diese Funktion kommen, so „Fixed Focus Digital“, eine bekannte Quelle aus China. Wobei diese nur davon spricht, dass iOS diese Funktion erhalten soll, sie nennt keine Version. Doch der Schritt scheint logisch für iOS 27 im Herbst.

Apple plant das erste iPhone Fold (oder iPhone Ultra) und spätestens damit muss man sowas anbieten. Es sieht aber so aus, als ob das allgemein mit iOS 27 kommt. Es wäre längst überfällig, warten wir aber mal die Apple Keynote am 8. Juni ab.

Apple Watch 2027 könnte eine neue Display-Technologie mitbringen

Apple setzt seit der ersten Apple Watch auf OLED, allerdings seit einer Weile auf eine sogenannte LTPO-Technologie (seit dem gibt…

2. Juni 2026 | Jetzt lesen →
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und Updates / Apple könnte mit iOS 27 eine oft gewünschte Funktion bringen
Weitere Neuigkeiten
Wolverine für die PS5: Ganz viel neues Gameplay des Marvel-Spiels
in Gaming
PlayStation: Das ganz neue God of War ist offiziell
in Gaming
Google kündigt neue Android-Funktionen im Juni an
in Firmware und Updates
State of Play 2026: So verfolgt ihr das große PlayStation-Event live
in Events
Apple Watch 2027 könnte eine neue Display-Technologie mitbringen
in Wearables
Sachsen investiert Millionen in neue Ladepunkte für Dienstfahrzeuge
in Mobilität
Withings BodyFit: Das kann die ganz neue Waage
in Smart Home
Apple iPhone 18 Pro: Keine große Überraschung beim Akku geplant
in Smartphones
PlayStation Studios: Verkaufszahlen der Spiele sind massiv eingebrochen
in Gaming
Google Home: Neuer Speaker mit Gemini hat wohl ein Datum
in Smart Home