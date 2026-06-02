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Apple Watch 2027 könnte eine neue Display-Technologie mitbringen

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Apple setzt seit der ersten Apple Watch auf OLED, allerdings seit einer Weile auf eine sogenannte LTPO-Technologie (seit dem gibt es auch ein Always On Display). Ab 2027 könnte laut The Elec der Schritt zu einem HMO-Display von LG kommen.

HMO steht für „High Mobility Oxide“ und bringt mehrere Vorteile mit, wie eine hohe Elektronenbeweglichkeit, eine variable Bildwiederholraten (VRR) und sie gilt vor allem, und das dürfte der entscheidende Punkt sein, als noch effizienter als LTPO.

Die Apple Watch Series 13 und Apple Watch Ultra 5 könnten die ersten Modelle mit der neuen Technologie sein, wobei Samsun Display wohl einen anderen Ansatz als LG Display verfolgt und unklar ist, ob Apple exklusiv auf einen Lieferanten setzt.

Bei der Qualität, jedenfalls mit Blick auf Farben, Blickwinkel und Helligkeit, sind wir in meinen Augen an einem Punkt, bei dem jeder Fortschritt fast egal wäre, aber vor allem bei smarten Uhren ist die Akkulaufzeit wichtig und hier glänzt die Apple Watch nicht, jeder Fortschritt bei verbauten Komponenten ist also begrüßenswert.

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2. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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