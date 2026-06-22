Apple plant wohl einen Schritt zurück in die „Ära von Steve Jobs“

In der Ära von Steve Jobs war die mit Abstand mächtigste Person unter Jobs selbst der Chefdesigner Jony Ive. Das Designteam von Apple hatte viel Einfluss und saß im Management. Mit dem Tod von Steve Jobs verschwand jedoch dessen Einfluss.

Es folgte die Ära von Tim Cook, der die Basis von Steve Jobs nahm und aus Apple das erfolgreichste Unternehmen der Welt machte. Aber Jony Ive ging und nahm fast das komplette Designteam mit – was die Sparte in ein kleines Chaos stürzte.

Das Design von Apple wurde teilweise vom COO geleitet, was Bände spricht und was man heute auch sieht. Statt Produkten wie einem iPhone X sehen wir seit Jahren die gleichen AirPods, eine Apple Watch, die sich kaum verändert und ein iPhone, welches viele mittlerweile als hässlich, wenn auch praktisch sehen (17 Pro).

Neuer Apple-Chef mit Fokus auf Design

Es gibt Ausnahmen, wie das iPhone Air, aber das Design, welches einst Zentrum bei Apple war, spielt nicht mehr die Rolle von früher. Der neue Chef, John Ternus, will das wieder ändern, so Mark Gurman von Bloomberg. Er hat in internen Meetings betont, dass der Fokus von Apple wieder deutlich mehr auf Design wandern muss.

Doch es wird keine leichte Aufgabe die Struktur von Apple, die mittlerweile voll auf Kostenoptimierung ausgelegt ist, umzubauen. Und vor allem eine Person zu finden, die an einen Jony Ive herankommt und so ein Designteam am Ende leiten kann.

Apple muss diesen Weg aber gehen, denn sonst wird man eine 0815-Hardware-Spec-Marke, mit so einem Image kann man die höheren Preise langfristig nicht mehr aufrufen. Menschen müssen Apple „wollen“ und da ist Design sehr wichtig.

Ich kann den Beitrag bei Bloomberg empfehlen, es ist eine schöne Übersicht über die Entwicklung der ID-Sparte (Industrial Design) von Apple. Es wird aber einige Jahre dauern, bis John Ternus das umgebaut hat und wir dessen Einfluss sehen.

PS: Ich hoffe, dass man nicht komplett zurück in die Ära von Ive und Jobs geht, denn ich mag einen Teil des „praktischen“ Konzepts von Apple, den man gerade fährt. Lieber etwas dicker und mehr Akku als noch dünner und leichter. Aber das Design hat sichtbar gelitten, man darf diesem mehr Aufmerksamkeit schenken.

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