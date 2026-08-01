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MatchTimer Pro 1.1 bringt neue Funktionen für Schiedsrichter

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MatchTimer Pro für iOS erhält mit Version 1.1 mehrere neue Funktionen für Schiedsrichter und Trainer.

Die Timer-App von at² aus Nürnberg ist seit dieser Woche in Version 1.1 im App Store verfügbar. Das Update ergänzt unter anderem Live Activity und Dynamic Island, sodass die laufende Spielzeit auch auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden kann.

Neu sind außerdem Siri und Kurzbefehle. Damit lassen sich die wichtigsten Funktionen der Spieluhr per Sprache starten, pausieren, fortsetzen oder stoppen. Auch die Verwaltung von Nachspielzeit wurde erweitert.

Die Hauptuhr kann angehalten werden, während die Nachspielzeit separat läuft. Eingestellte Alarme verschieben sich laut Anbieter entsprechend.

MatchTimer Pro unterstützt weitere Sportarten

Auch Zeitstrafen lassen sich nun direkt über die App verwalten. Zur Auswahl stehen zwei, fünf oder zehn Minuten. Die Strafen orientieren sich an der Spieluhr und pausieren automatisch, wenn das Spiel unterbrochen wird.

Mit dem Update kommen zudem fünf weitere Sportarten hinzu. MatchTimer Pro unterstützt jetzt neben den bisherigen Einsatzmöglichkeiten auch Handball, Futsal, Eishockey, Volleyball und Feldhockey. Laut Anbieter soll die Erweiterung passend zum Start der Amateurligen in den kommenden Wochen verfügbar sein.

Die App selbst kann kostenlos genutzt werden. Für die Premium-Funktionen wird einmalig ein Betrag von 0,99 Euro fällig. Was bietet Premium?

Schalte unbegrenzte eigene Timer, erweiterte Bearbeitungsfunktionen und Premium-Anpassungen frei – für das perfekte Timing-Setup in jeder Sportart.

Ich finde den Ansatz grundsätzlich interessant, weil MatchTimer Pro einige typische Abläufe auf dem Platz direkt in einer App abbildet. Gerade Live Activity, Sprachsteuerung und die getrennte Nachspielzeit können dabei praktische Ergänzungen sein.

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