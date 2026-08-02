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backFlip 31/2026: Tesla stellt Flaggschiff ein und Elon Musk haut ein Versprechen raus

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Die 31. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla stellt Flaggschiff ein und Elon Musk haut ein Versprechen raus“, „Porsche hat „die Zeit zehn Jahre zurückgespult““ und „Midea PortaSplit: Hersteller zieht den Stecker bei wichtiger Token-API“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Tesla stellt Flaggschiff ein und Elon Musk haut ein Versprechen raus
  2. Porsche hat „die Zeit zehn Jahre zurückgespult“
  3. Midea PortaSplit: Hersteller zieht den Stecker bei wichtiger Token-API
  4. Euro-Preise: Das kostet der neue Hyundai Ioniq 3
  5. Cupra: Das günstige Elektroauto übertrifft „sämtliche Erwartungen“
  6. Home Assistant öffnet erstmals neue Smart-Home-Datenbank
  7. Das Ende von Alexa? Amazon bessert bei Alexa+ nach
  8. Volkswagen komplett überrascht: Günstige Elektroautos kommen gut an
  9. BMW: Der elektrische M3 wird den Verbrenner komplett zerstören
  10. Tesla feiert großen Meilenstein bei Elektroautos

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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