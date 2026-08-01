Joyn verlängert Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery
Joyn erweitert sein kostenloses Streaming-Angebot um neun neue On-Demand-Channels.
Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1-Gruppe setzt ihre Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery langfristig fort. Gleichzeitig wird das Angebot um neun neue On-Demand-Channels ergänzt, die ab sofort kostenlos bei Joyn verfügbar sind.
Die Channels konzentrieren sich auf unterschiedliche Non-Fiction-Formate. Das Spektrum reicht von Abenteuer, Crime und Dokumentationen bis zu Reality- und Dating-Formaten. Die Inhalte sollen langfristig sowohl im Live-TV-Bereich als auch über die Mediatheken von TLC und DMAX on Demand abrufbar sein.
Diese neun neuen Channels gibt es bei Joyn
Das Angebot umfasst folgende Themenbereiche:
- DMAX Blaulicht: Feuerwehr, Polizei und Rettungseinsätze
- DMAX Motor: Motorräder, Fahrzeuge und Werkstattformate
- DMAX Schatzsucher: Goldsuche und Schatzbergung
- DMAX Macher: Menschen mit außergewöhnlichen Berufen
- TLC Crime und TLC Mystery: True Crime und übernatürliche Fälle
- Dating ohne Grenzen: Dating-Formate und Spin-offs
- Naked Survival: Überleben in der Wildnis
- Mein Leben mit 300 kg: Dokumentationen rund um die gleichnamige Serie
Zu den genannten Formaten gehören unter anderem 112: Feuerwehr im Einsatz, American Chopper, Goldrausch in Alaska, Ghost Adventures und In 90 Tagen zum Altar. Laut Joyn sind alle neun Channels ohne zusätzliche Kosten abrufbar.
Ich finde vor allem die Bündelung der Inhalte interessant, weil Joyn damit sein kostenloses Angebot um weitere thematisch klar abgegrenzte Channels ergänzt. Neulich erst hatte man erste Live-Inhalte des ZDF angebunden.
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