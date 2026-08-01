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Roborock F25 Steam kommt mit 180-Grad-Dampf

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Roborock bringt mit dem F25 Steam einen Nass-Trockensauger mit bis zu 180 °C heißem Dampf auf den Markt.

Der F25 Steam kombiniert laut Roborock Dampfreinigung, Schrubben und Aufsaugen in einem Arbeitsgang. Der heiße Dampf soll eingetrocknete Flecken, Fett und Alltagsschmutz lösen. Auf chemische Zusätze kann dabei laut Hersteller verzichtet werden. Die Saugleistung liegt bei 25.000 Pa.

Roborock F25 Steam: Ausstattung und Preis

Für die Reinigung unter Möbeln lässt sich das Gerät um 180 Grad flach ablegen. Die Bauhöhe beträgt dabei 12,5 cm. Ein bidirektionaler Antrieb unterstützt beim Schieben und Ziehen.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein DirTect-Sensor zur Anpassung der Reinigungsleistung, ein Anti-Tangle-System und eine automatische Reinigungsmitteldosierung aus einem 100-ml-Tank.

Technische Daten:

  • 25.000 Pa Saugleistung
  • 5,2 kg Gewicht
  • 4.600-mAh-Akku
  • bis zu 80 Minuten Laufzeit im Eco-Modus
  • 180 °C Dampfreinigung und automatische Walzenreinigung

Nach der Nutzung reinigt der F25 Steam die Walze laut Roborock automatisch in beide Richtungen und trocknet sie innerhalb von fünf Minuten. Das Gerät bietet die Modi Auto, Steam, Eco und Sponge.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 589 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bis zum 9. August 2026 gilt laut Unternehmen ein Early-Bird-Preis von 459 Euro.

Ich finde den Ansatz interessant, weil Roborock Dampfreinigung, Saugen und Wischen in einem Gerät kombiniert. Ob die Technik im Alltag tatsächlich einen deutlichen Vorteil gegenüber herkömmlichen Nass-Trockensaugern bietet, muss sich allerdings erst im praktischen Einsatz zeigen.

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