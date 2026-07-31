Genesis: Hyundai denkt über kompakte Premium-Elektroautos nach

Mit Kia und Hyundai selbst bringen gerade zwei der drei Hyundai-Marken ein etwas kompakteres und preiswerteres Lineup auf den Markt. Kia ist schon beim EV2 und Hyundai startet bald mit dem Ioniq 3. Doch wie sieht es eigentlich bei Genesis aus?

Sehen wir ein Pendant zum Hyundai Ioniq 3 oder bleibt der teure GV60 wirklich die Basis für die Premiummarke? Immerhin bauen andere Premiummarken gerade ihr Portfolio nach unten aus, weil sie gemerkt haben, dass sowas weiterhin wichtig ist.

Man „evaluiert“ die Lage noch, so Peter Kronschnabl von Genesis Europa bei Autocar. Es gäbe aber „noch nichts anzukündigen“. Wenn man in Europa wachsen möchte, was Hyundai mit Genesis plant, wäre dieser Schritt allerdings notwendig.

2019 gab es mal den Gedanken, da zeigte man mit dem „Mint“ ein Konzept, was ihr auf dem Beitragsbild sehen könnt. Eine Entscheidung sei aber laut Genesis noch nicht getroffen, wichtig ist, dass so ein Modell langfristig zum Erfolg beiträgt.

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