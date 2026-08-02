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Apple plant großen Schritt bei den iPads

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Apple wird sein iPad-Lineup demnächst komplett überarbeiten und allen Modellen nach und nach ein Upgrade spendieren, beginnend mit dem neuen iPad mini OLED im Oktober. Und das leitet noch eine neue Ära bei den Tablets von Apple ein.

Damit bekommen nicht nur weitere iPads nach dem Pro-Modell ein OLED-Display, es wird auch das erste Tablet, welches wasserdicht ist, so Mark Gurman von Bloomberg. Apple hat dafür extra ein neues Lautsprechersystem entwickelt.

Unklar ist, ob die anderen iPads folgen, das sagt die Quelle nicht, aber es würde mich stark wundern, wenn die Modelle darüber (Air und Pro) das nicht bekommen. Beim Basis-iPad rechnet ich auf absehbare Zeit allerdings nicht mit dem Schritt.

Kommentar: Samsung benötigt ein neues Kamera-Design

Smartphones sehen in der heutigen Zeit eigentlich mehr oder weniger gleich aus, sie unterscheiden sich durch eine kantige oder weiche…26. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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