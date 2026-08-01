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Dreame stellt neue Pocket Serie 2 und Air-Auto Styling-Tools vor

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Dreame bringt mit der Pocket Serie 2 und dem Air-Auto neue Stylinggeräte für unterwegs auf den Markt.

Die neue Pocket Serie 2 besteht aus den Modellen Pocket Pro 2 und Pocket Neo 2. Laut Dreame sind beide Haartrockner faltbar und wiegen jeweils 300 Gramm. Dadurch sollen sie sich platzsparend im Koffer, Rucksack oder Handgepäck verstauen lassen.

Die Geräte nutzen einen High-Speed-Luftstrom und eine intelligente Temperaturkontrolle. Nach Angaben des Herstellers sollen zudem 300 Millionen Negativionen Frizz und statische Aufladung reduzieren.

Dreame Pocket Pro 2 und Neo 2 im Vergleich

Der Pocket Pro 2 richtet sich laut Dreame an Nutzer, die mehrere Stylingmöglichkeiten in einem kompakten Gerät suchen. Zum Lieferumfang gehören fünf magnetische Aufsätze, darunter automatische Lockenaufsätze, eine Anti-Frizz-Düse, eine Styling-Düse und ein Diffusor.

Der Pocket Neo 2 ist einfacher ausgestattet und kommt mit drei Styling-Aufsätzen zum Trocknen, Glätten und Lockenstyling.

Mit dem Air-Auto ergänzt Dreame das Angebot um einen automatischen Haarstyler. Das Gerät soll Haare per Knopfdruck aufwickeln, locken und fixieren. Eine intelligente Temperaturüberwachung soll dabei die Wärme kontrollieren. Laut Unternehmensangaben entstehen so mit vergleichsweise wenig manueller Technik natürlich wirkende Locken.

Preise und Rabattaktionen:

Die genannten Summer-Sale-Zeiträume reichen je nach Modell von Juli bis August 2026. Die Pocket-Modelle und der Air-Auto sollen damit vor allem Reisende ansprechen, die Haartrockner und Stylingfunktionen mit möglichst wenig Gepäck verbinden möchten.

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