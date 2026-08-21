Apple TV für 6,58 Euro im Monat: Dieser Streaming-Tarif ist gut versteckt

Apple bietet einigen Nutzern Apple TV offenbar auch für 79 Euro pro Jahr und damit deutlich unter dem regulären Monatspreis an.

Regulär kostet Apple TV derzeit 9,99 Euro pro Monat. In meinem Account wurden bei der Buchung jedoch zusätzlich zwei weitere Optionen angezeigt: ein Tarif für 6,99 Euro pro Monat mit einer Vertragsdauer von zwölf Monaten sowie ein Jahresabo für einmalig 79 Euro.

Das Jahresabo entspricht rechnerisch rund 6,58 Euro pro Monat. Gegenüber zwölf einzelnen Monaten zum regulären Preis von insgesamt 119,88 Euro ergibt sich eine Differenz von 40,88 Euro. Auch gegenüber dem angebotenen 12-Monats-Tarif für insgesamt 83,88 Euro ist die Jahreszahlung noch etwas günstiger.

Apple TV mit weiteren Abooptionen für Bestandskunden

Unklar ist, nach welchen Kriterien Apple diese Tarife anbietet. Ein regulär beworbenes Jahresabo für 79 Euro ist derzeit nicht allgemein sichtbar. Zwischenzeitlich gab es mal Informationen, dass dieser Art von Jahresabo auf 99 Euro erhöht wurde. Transparent und offiziell kommuniziert Apple das aber nicht.

Denkbar ist, dass die zusätzlichen Optionen gezielt Bestandskunden, Rückkehrern oder Nutzern nach einem Probeabo angezeigt werden. Nach ersten Rückmeldungen anderer Nutzer wird das 79-Euro-Angebot jedenfalls nicht nur in meinem Account ausgespielt.

Neu muss diese Tarifoption nicht sein. Apple kann schon länger individuelle Angebote oder alternative Laufzeiten für bestimmte Nutzergruppen bereitstellen, ohne diese prominent zu bewerben. Ob sich das Jahresabo gezielt aufrufen lässt oder nur bestimmten Accounts angeboten wird, ist daher offen.

Schaut einfach mal in eurem Apple-Account unter Abonnements → Apple TV → alle Abos anzeigen selbst nach.

Ich fand die Option durchaus erwähnenswert, denn mit 79 Euro pro Jahr beziehungsweise rund 6,58 Euro im Monat ist Apple TV erheblich günstiger als zum regulären Monatspreis. Ein Blick auf die eigenen verfügbaren Abooptionen kann sich daher lohnen.

Ob der Dienst an sich für euch interessant ist, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Ich bin mit den Inhalten äußerst zufrieden, und der Rest der Familie ist es ebenfalls.

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