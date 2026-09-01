Schnäppchen

waipu.tv halbiert viele Preise – auch für Bundles mit Netflix, Disney+ und WOW

René Hesse
Von
Waipu Tv

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv feiert seinen 10. Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt auf zahlreiche Pakete für zwölf Monate.

Die Jubiläumsaktion umfasst klassische TV-Tarife sowie Kombinationen mit Netflix, Disney+ und WOW. Nach Unternehmensangaben erreicht waipu.tv inzwischen mehr als zwei Millionen deutsche Haushalte und bietet über 300 Sender in Full HD sowie mehr als 40.000 Abrufinhalte.

waipu.tv: Jubiläumsangebote ab 3,24 Euro

Zu den günstigsten Angeboten der Aktion gehören:

  • Comfort Jahrespaket: 3,24 statt 6,49 Euro monatlich
  • Perfect Plus Jahrespaket: 6,50 statt 12,99 Euro
  • Netflix-Kombipaket: ab 9,50 Euro
  • Disney+-Kombipaket: ab 9,50 Euro
  • Netflix und Disney+ gemeinsam: 14,50 statt 28,99 Euro
  • WOW Filme & Serien-Kombipaket: 8,74 statt 17,49 Euro

Auch Bestandskunden können laut waipu.tv in ein höherwertiges Paket wechseln und dadurch die rabattierten Jahresangebote buchen. Je nach Tarif gelten Laufzeiten von zwölf oder 24 Monaten. Beim Stick- und Box-Paket kommen jeweils 4,99 Euro Versand hinzu.

Ich finde die Aktion vor allem für Nutzer interessant, die ohnehin länger bei waipu.tv bleiben wollen. Durch die lange Rabattdauer fällt die Ersparnis deutlich stärker aus als bei den üblichen kurzfristigen Neukundenaktionen.

Zur waipu.tv-Aktion →


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