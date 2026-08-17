iPhone 17 + MacBook Air M5: Apple-Doppelpack mit On-Demand-Tarif für 81,49 € mtl.

O2 bietet das iPhone 17 und ein MacBook Air 13 mit M5 und 512 GB gemeinsam für 81,49 Euro monatlich an.

Wer ohnehin über die Anschaffung eines neuen iPhone und eines MacBook nachdenkt, bekommt hier beide Geräte zusammen mit einem Mobilfunktarif. Zum Paket gehören das iPhone 17, ein MacBook Air 13 mit M5-Chip und 512 GB SSD sowie der o2 Mobile on Demand M Plus. Die Hardware wird über 36 Monate finanziert.

Spannend ist dabei nicht nur die Kombination der beiden Apple-Geräte. Auch der Tarif unterscheidet sich von einem klassischen Vertrag mit festem Datenlimit. Zum Start stehen monatlich 50 GB zur Verfügung. Pro Laufzeitjahr wächst das enthaltene Datenvolumen um weitere 10 GB.

iPhone 17 und MacBook Air M5 in einem Vertrag

Das iPhone 17 gehört zu Apples aktueller Smartphone-Generation. Es besitzt ein 6,3 Zoll großes Super Retina XDR OLED-Display und unterstützt ProMotion mit einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Apple setzt außerdem auf ein Always-On-Display und eine maximale Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits im Freien.

Auch bei den Kameras hat Apple das reguläre iPhone inzwischen deutlich aufgewertet. Auf der Rückseite sitzen eine 48-Megapixel-Fusion-Hauptkamera und eine 48-Megapixel-Fusion-Ultraweitwinkelkamera. Das Smartphone ist damit nicht nur für Alltagsaufnahmen, sondern auch für Nutzer interessant, die unterwegs häufiger Fotos und Videos produzieren.

Das zweite Gerät im Paket ist das 13 Zoll große MacBook Air mit M5-Chip. Das Modell wurde 2026 eingeführt und startet bereits mit 512 GB SSD-Speicher. Zur Ausstattung gehören 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher und eine 10-Core-CPU. Je nach Konfiguration kommt eine GPU mit acht oder zehn Kernen zum Einsatz.

Das MacBook Air M5 bleibt auf Mobilität ausgelegt

Das Liquid Retina Display misst 13,6 Zoll und löst mit 2.560 × 1.664 Pixeln auf. Apple nennt eine Helligkeit von 500 Nits. Beim mobilen Arbeiten soll das MacBook Air laut Hersteller bis zu 15 Stunden drahtloses Surfen beziehungsweise bis zu 18 Stunden Videostreaming ermöglichen. Hinzu kommen MagSafe 3 und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse.

Damit deckt das Bundle zwei ziemlich unterschiedliche Einsatzbereiche ab. Das iPhone übernimmt Kommunikation, Kamera und mobilen Alltag, während das MacBook Air für Büroarbeit, Studium, Bildbearbeitung oder längere Arbeitssitzungen gedacht ist. Wer ohnehin tief im Apple-Ökosystem steckt, bekommt damit ein aufeinander abgestimmtes Duo.

o2 Mobile on Demand M Plus: Daten lassen sich kostenlos nachladen

Beim Mobilfunktarif setzt o2 auf sein On-Demand-Prinzip. Nach Verbrauch des regulären Datenvolumens ist die Internetnutzung damit nicht einfach für den Rest des Monats stark eingeschränkt. Kunden können zusätzliches Highspeed-Datenvolumen kostenlos in Paketen von jeweils 1 GB aktivieren.

Das Nachladen lässt sich bei Bedarf wiederholen, und zwar unkompliziert per SMS ohne Appzwang. O2 beschreibt das Prinzip als „Endlos Reload“. Damit kommt der Tarif einem Unlimited-Angebot nahe, verlangt aber eine aktive Nachbuchung, sobald das enthaltene Datenpaket aufgebraucht ist. O2 bietet bei seinen aktuellen On-Demand-Tarifen 5G mit bis zu 300 MBit/s an. Allnet-Flat und EU-Roaming gehören ebenfalls zum Tarifumfang.

Gerade dieser Punkt kann für Vielnutzer interessant sein. Wer das Smartphone beispielsweise als Hotspot für das MacBook verwendet, größere Dateien über Mobilfunk überträgt oder unterwegs regelmäßig Videos streamt, muss nicht zwingend auf den nächsten Abrechnungsmonat warten, wenn das reguläre Kontingent verbraucht ist.

Das Apple-Bundle besteht damit aus folgenden Bausteinen:

Apple iPhone 17

MacBook Air 13 mit M5 und 512 GB SSD

o2 Mobile on Demand M Plus mit 50 GB zum Start

zusätzliches Datenvolumen kostenlos in 1-GB-Schritten nachbuchbar

10 GB zusätzliches monatliches Datenvolumen je Laufzeitjahr laut Angebot

81,49 Euro monatlich: Das kostet das Bundle insgesamt

Der monatliche Paketpreis liegt bei 81,49 Euro. Dazu kommen einmalig 1 Euro für die Hardware und ein Anschlusspreis von 39,99 Euro. Die Ratenzahlung für die Geräte läuft über 36 Monate.

Die Kosten im Überblick:

81,49 Euro monatlich

36 Monate Laufzeit für die Hardwarefinanzierung

1 Euro einmalige Zuzahlung

39,99 Euro Anschlusspreis

Die monatliche Belastung wirkt mit mehr als 81 Euro zunächst vergleichsweise hoch. Dafür stehen auf der anderen Seite aber auch zwei Geräte, die normalerweise separat gekauft oder finanziert werden müssten und der Mobilfunktarif. Genau hier liegt der eigentliche Reiz des Angebots.

Bei o2 ansehen ↗

Für wen lohnt sich das Apple-Bundle von o2?

Am interessantesten ist das Paket für Nutzer, bei denen ohnehin zwei Anschaffungen anstehen. Wer lediglich ein neues Smartphone sucht und bereits ein aktuelles Notebook besitzt, sollte den zusätzlichen Hardwareanteil nicht allein wegen der vergleichsweise kleinen Einmalzahlung mitnehmen.

Anders sieht es aus, wenn iPhone und Notebook gleichzeitig ersetzt werden sollen. Dann bündelt das Angebot Smartphone, Laptop und Mobilfunk in einer monatlichen Rate. Das erleichtert die Kalkulation und verhindert eine größere einmalige Ausgabe für die Hardware.

Auch der On-Demand-Tarif passt grundsätzlich gut zu dieser Kombination. Das MacBook Air besitzt selbst keine Mobilfunkanbindung. Unterwegs kann das iPhone deshalb als persönlicher Hotspot dienen. Bei intensiver Nutzung lassen sich die zusätzlichen 1-GB-Pakete nach Verbrauch des regulären Volumens nachladen.

Drei Jahre Laufzeit sollten trotzdem bedacht werden

Sinnvoll ist ein Vergleich mit dem separaten Kauf von iPhone und MacBook sowie einem passenden SIM-only-Tarif. Dadurch lässt sich einschätzen, wie hoch der tatsächliche Preisvorteil des Bundles ausfällt.

Ich finde die Kombination trotzdem ziemlich interessant. Ein iPhone 17 und ein aktuelles MacBook Air M5 sind zwei größere Anschaffungen, die hier in einer monatlichen Rate zusammengeführt werden. Besonders attraktiv ist für mich das On-Demand-Prinzip, weil 50 GB als Basis für viele Nutzer ausreichen und bei Bedarf trotzdem weiteres Datenvolumen verfügbar ist.

Wer beide Apple-Geräte ohnehin kaufen möchte und mit der langen Finanzierung leben kann, sollte das Angebot deshalb zumindest in den Preisvergleich aufnehmen.

Apple-Bundle ansehen ↗

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗