Signal löst ein großes Backup-Problem auf dem iPhone
Der Messenger Signal führt mit iOS-Version 8.30 verschlüsselte lokale Backups für iPhone und iPad ein.
Nutzer können damit eine Kopie ihrer Nachrichten und Medien direkt auf dem Gerät speichern. Die lokalen Backups sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und verwenden dasselbe plattformübergreifende Format wie Signal für Android und Desktop.
Signal erweitert die Backup-Optionen
Mediendateien werden inkrementell gesichert. Signal verarbeitet also nur geänderte Dateien erneut und entfernt Duplikate. Geschützt wird die Sicherung durch einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel, der auch für Signal Secure Backups verwendet wird.
Signal bietet damit drei Backup-Varianten:
- Lokale Backups kostenlos auf dem eigenen Gerät
- Cloud-Backup kostenlos mit Medien der letzten 45 Tage
- Cloud-Backup für 1,99 Euro monatlich mit bis zu 100 GB Medien
Die Funktion lässt sich unter Einstellungen → Backups → Lokale Backups aktivieren. Dort wählen Nutzer auch den Speicherordner aus. Nach einer Neuinstallation kann die Sicherung über „Lokales Backup wiederherstellen“ eingespielt werden. Lokale Android- und Desktop-Backups sollen künftig ebenfalls auf iOS wiederherstellbar sein.
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