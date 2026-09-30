Signal löst ein großes Backup-Problem auf dem iPhone

Der Messenger Signal führt mit iOS-Version 8.30 verschlüsselte lokale Backups für iPhone und iPad ein.

Nutzer können damit eine Kopie ihrer Nachrichten und Medien direkt auf dem Gerät speichern. Die lokalen Backups sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und verwenden dasselbe plattformübergreifende Format wie Signal für Android und Desktop.

Signal erweitert die Backup-Optionen

Mediendateien werden inkrementell gesichert. Signal verarbeitet also nur geänderte Dateien erneut und entfernt Duplikate. Geschützt wird die Sicherung durch einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel, der auch für Signal Secure Backups verwendet wird.

Signal bietet damit drei Backup-Varianten:

Lokale Backups kostenlos auf dem eigenen Gerät

Cloud-Backup kostenlos mit Medien der letzten 45 Tage

Cloud-Backup für 1,99 Euro monatlich mit bis zu 100 GB Medien

Die Funktion lässt sich unter Einstellungen → Backups → Lokale Backups aktivieren. Dort wählen Nutzer auch den Speicherordner aus. Nach einer Neuinstallation kann die Sicherung über „Lokales Backup wiederherstellen“ eingespielt werden. Lokale Android- und Desktop-Backups sollen künftig ebenfalls auf iOS wiederherstellbar sein.

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