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Opera verschenkt 3 GB Daten für die nächste Auslandsreise

René Hesse
Von

Opera integriert eine Reise-eSIM in seinen Android-Browser und stellt Nutzern zum Start 3 GB Daten kostenlos bereit.

Das Gratisvolumen gilt drei Tage und kann ohne Zahlungsdaten oder E-Mail-Adresse aktiviert werden. Die eSIM versorgt das gesamte Smartphone mit Internet und funktioniert laut Opera derzeit in 47 Reisezielen. Damit ist die Verbindung nicht auf den Browser beschränkt.

Opera-eSIM funktioniert mit Android 10 oder neuer

Nutzer können die eSIM bereits vor der Reise installieren. Das Datenpaket wird erst aktiviert, wenn sich das Smartphone im Zielland mit einem Mobilfunknetz verbindet. Die einmal eingerichtete eSIM lässt sich anschließend für weitere Länder erneut aufladen.

Die wichtigsten Eckdaten der Opera-eSIM:

  • 3 GB kostenloses Datenvolumen für drei Tage
  • Tarife mit 3, 5 oder 10 GB für jeweils 30 Tage
  • 47 Reiseziele und 5G-Unterstützung, sofern verfügbar
  • Android 10 oder neuer und eSIM-fähiges Smartphone nötig
  • Nur in Opera für Android, nicht in Opera Mini oder Opera GX Mobile

Opera spricht bei seinen kostenpflichtigen Angeboten von durchschnittlich rund 33 % niedrigeren Preisen als bei sechs großen eSIM-Anbietern. Grundlage ist ein Vergleich von 5-GB-Tarifen für die USA vom 24. August 2026. Bereitgestellt wird die eSIM von „Holiday.com“.

Ich finde die Integration vor allem wegen der kostenlosen 3 GB interessant. Wer Opera ohnehin nutzt, kann eine Reise-eSIM ohne zusätzliche App ausprobieren. Ob die kostenpflichtigen Pakete ebenfalls überzeugen, dürfte aber stark vom jeweiligen Reiseland und den dort angebotenen Preisen abhängen. Das müsst ihr im Zweifel erst mal in der App in Ruhe checken.

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